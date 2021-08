Amboss: Die Zuversicht ist zurück

American Footballer empfangen in der Oberliga am Samstag Wuppertal. Mit neuem Hoffnungsträger.

Von Fabian Herzog

Jetzt gilt´s für den AFC Remscheid Amboss! Genoss schon das vergangene Heimspiel gegen die Münster Blackhawks große Bedeutung, gleicht das Derby am Samstag (15.30 Uhr, Röntgen-Stadion) gegen die Wuppertal Greyhounds für das Oberliga-Schlusslicht einem K.o.-Spiel. Gelingt am fünften Spieltag nicht endlich der erste Sieg, scheint der zweite Abstieg in Folge schon nach der Hälfte der zu absolvierenden Partien festzustehen. Oder, wie es Tight End Jonas Lüttger formuliert: „Dann sieht es übel aus.“

Nach dem Fehlstart mit den Niederlagen in Düsseldorf (12:28), gegen die Münster Mammuts (0:26), in Dortmund (0:6) und eben gegen die Münster Blackhawks (6:20) herrschte große Tristesse. Diese hat sich mittlerweile aber in eine Art Aufbruchstimmung gewandelt, was in einem engen Zusammenhang mit einem Namen steht: Carsten Weber. Der neue Headcoach, der den glücklosen Wojciech Andrzejczak abgelöst hat, verbreitet einen ungemein positiven Spirit: „Natürlich stecken wir in einer schwierigen Situation. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Chance haben, das Ruder noch mal herumzureißen.“

Vier Punkte beträgt aktuell der Rückstand aufs rettende Ufer

Zur Erinnerung: Zwei Mannschaften steigen in die Verbandsliga ab. Momentan wären dies eben der Amboss (0:8-Punkte) und dessen Derbygegner (2:6), am rettenden Ufer liegen derzeit die Dortmund Giants (4:4). „Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen“, sagt Weber, der genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt zu sein scheint. Denn, erklärt der 44-Jährige: „Ich liebe Herausforderungen.“

Seine ersten Eindrücke sind positiver Art. Nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten und ausgiebigem Videostudium findet Weber: „So schlecht sind wir nicht aufgestellt.

HISTORIE AMBOSS/GREYHOUNDS Ein Duell der bergischen Rivalen hat es noch nie gegeben. Beide Vereine haben in der Vergangenheit stets in unterschiedlichen Ligen gespielt und von 2008 bis 2011 als „Bergischer Amboss“ sogar gemeinsame Sache gemacht.

Mit dem 50-Mann-Kader und dem Trainerstab bin ich sehr zufrieden, die Grundstimmung ist immer noch positiv, und das Team hat super mitgezogen.“ Auch der Verein hat ihn überzeugt, nicht zuletzt mit der Art und Weise, wie die Trennung mit seinem Vorgänger in der vergangenen Woche ablief: „Das fand ich super fair und hat die Klasse des Amboss gezeigt.“

Den Hebel setzte der neue Headcoach – bei aller Kürze der ihm zur Verfügung stehenden Zeit – vor allem im mentalen Bereich an. „Im Kopf spielt sich sehr viel ab“, sagt der Ex-Trainer der Paderborn Dolphins, mit denen er vor drei Jahren nur knapp den Aufstieg in die 1. Bundesliga verpasste. Er führte mit den Remscheider Spielern viele Einzelgespräche, unter anderem um ihnen die Angst zu nehmen, Fehler zu machen. „Wir müssen die Ruhe bewahren und das Selbstvertrauen wieder aufbauen.“ Beides lebt er in jeder Sekunde vor.

Rückkehr zum klassischen Football ist garantiert

Veränderungen wird es definitiv im Spielsystem des Amboss geben. „Die Specialteams spielen wieder eine Rolle“, verspricht Weber. Alles weitere wird man sehen. Die Motivation innerhalb der Mannschaft ist jedenfalls riesig, wie Defensiv-Kapitän Mike Jesinghaus verdeutlicht: „Wir werden uns den Hintern aufreißen und gemeinsam um jedes Yard kämpfen.“

Zusammenhalt wollen die Remscheider auch schon vor dem Spielbeginn demonstrieren. So wird der Amboss beim Einmarsch ins Stadion von den Cheerleadern, die während des Spiels und in der Halbzeitpause auftreten, und sämtlichen Jugendteams begleitet.