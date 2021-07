Der Amboss will ein Zeichen setzen

Auf Tacklings wie diese von Jan-Niklas Köhler wird der Amboss am Sonntag nicht bauen können. Der Linebacker ist verletzt und fällt vorerst – wie so viele andere – aus.

Regionalliga: Remscheid hat am Sonntag Schlusslicht Dortmund zu Gast. Sieg ist fast Pflicht.

Von Fabian Herzog

Die Derbyklatsche vor zwei Wochen bei den Solingen Paladins hat wehgetan. Die 7:63-Pleite beim bergischen Rivalen relativierte sich für die Footballer des AFC Remscheid Amboss am Donnerstag aber zumindest ein wenig, als der aktuelle Tabellenführer aus der Klingenstadt sich auch bei Zweitliga-Absteiger Bielefeld Bulldogs mit 27:0 durchsetzte und schon zum dritten Mal im vierten Spiel ohne Gegenpunkte blieb. Bedeutet: Die Paladins scheinen – zusammen mit Troisdorf – beinahe in einer eigenen Liga zu spielen.

Der Amboss kämpft in diesem Jahr darum, in der Regionalliga zu bleiben. Was angesichts von möglicherweise zwei Absteigern alles andere als ein leichtes Unterfangen werden dürfte. Von um so größerer Bedeutung wäre es für die Remscheider daher, das zweite Heimspiel der Saison am Sonntag (15.30 Uhr, Stadion Reinshagen) gegen die Dortmund Giants erfolgreich zu gestalten. „Unser Team ist sehr darauf aus, ein Zeichen zu setzen“, verdeutlicht Headcoach Christian Müller, was für ihn und seine Mannschaft auf dem Spiel steht.

Nur zu gerne würde der Amboss an das erste Spiel vor eigenem Publikum anknüpfen. Gegen Bielefeld lieferte die Mannschaft eine starke Leistung ab und holte beim 27:19-Sieg die bislang einzigen Punkte in dieser Spielzeit.

Die Ausfallliste ist lang: 16 von 51 Spielern fehlen beim Amboss

Aber erneut muss Müller zahlreiche Ausfälle kompensieren. Beim Derby in Solingen zog sich Jan-Niklas Köhler eine schwere Sprunggelenksverletzung zu, die sich nun als Außen- und Innenbandanriss herausstellte. Der Linebacker steht damit mindestens bis zu den Sommerferien nicht zur Verfügung und stellt nach Immanuel Neuschäfer (Achillessehnenriss), Lars Ramus (Rücken-OP), Tom Schröder (Armbruch) Lars Bode und Dominic Babioch (beide Kreuzbandriss) bereits den sechsten langfristigen Ausfall dar. Insgesamt fehlen Müller am Sonntag 16 Spieler des 51-Mann-Kaders. Trotzdem sieht der Coach keinen Grund zur Kapitulation: „Der Rest wird sehr motiviert sein, das letzte Auftreten zu korrigieren.“

Es dürfte ein heißes Duell werden – bei passenden Temperaturen. Auch Christian Müller sagt: „Erfahrungsgemäß sind es immer hitzige Schlachten gegen Dortmund.“ Ähnlich wie beim Amboss fehlt es auch im Kader der Giants an der Erfahrung in der Breite. Dies musste der Aufsteiger in den ersten drei Spielen nach der Rückkehr in die Regionalliga bislang teuer bezahlen: 0:48 in Solingen, 0:55 gegen Troisdorf und 0:21 gegen Köln.

Große Vorfreude auf den Dauer-Rivalen früherer Tage

Noch sind die Dortmunder also ohne eigene Punkte und bilden das Schlusslicht. Im Lager der Remscheider hätte sicherlich niemand etwas dagegen, wenn beides am Sonntag so bleibt. „Ich bin sehr zuversichtlich und freue mich auf das Spiel“, sagt Headcoach Müller, der selbst schon einige Duelle mit den Dortmundern – als Spieler wie als Trainer – ausgetragen hat. Schließlich gehörten auch die Giants lange Zeit (bis zum Abstieg 2014) zum Stammpersonal der Regional- und zuvor der Oberliga.