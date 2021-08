Amboss trennt sich von seinem Headcoach

Coach Voyt, wie er genannt wird, hat nicht mehr das Sagen am Spielfeldrand.

Die Remscheider Oberliga-Footballer und Wojciech Andrzejczak gehen getrennte Wege.

Der AFC Remscheid Amboss und Headcoach Wojciech Andrzejczak haben sich in beiderseitigem Einvernehmen voneinander getrennt. Damit endet der gemeinsame Weg, der im vergangenen November begonnen hatte, nach bereits vier Spielen der Oberliga-Saison 2019, die allesamt verlorengegangen sind.

"Ich schätze Andrzejczak sehr und habe viel von seinem Football-Sachverstand lernen können", sagte Amboss-Sportdirektor Christian Müller: "Unter dem Strich hat er es aber nicht geschafft, das Team in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen und zu stabilisieren", sagte Müller weiter.

Andrzejczak, auch kurz Coach Voyt genannt, hat sich am heutigen Mittwoch beim Training von der Mannschaft persönlich verabschiedet. Über den Social-Media-Kanal Facebook sagte Andrzejczak: "Eine Football-Kultur zu installieren ist eine herausfordernde Aufgabe, die jeden Tag Visionen, definierte Prozesse und Disziplin erfordert. Dennoch glauben wir, dass die Trennung die beste Entscheidung für beide Seiten in der jetzigen Situation ist. Ich wünsche dem Amboss viel Erfolg in der restlichen Spielzeit."

Der Amboss wird in Kürze einen Nachfolger bekannt geben, an diesem Mittwoch wurde das Training von Offensive Coordinator Albert Thüssing geleitet. red