Amboss: Spielplan steigert die Vorfreude

Auch in der kommenden Saison wird sich der Amboss mit den Aachen Vampires (in Schwarz) messen.

Für Aufsehen hat schon die Ligeneinteilung des NRW-Verbands gesorgt.

Während in den USA, dem Mutterland des Footballs, die Saison in die entscheidende Phase geht und auf das Megaereignis Superbowl am 13. Februar zusteuert, dauert es in Deutschland noch, bis es wieder richtig losgeht. Erst in einigen Wochen startet die neue Spielzeit. Die Vorfreude darauf dürfte beim AFC Remscheid Amboss und allen, die es mit dem Oberligisten halten, aber nicht nur durch die packenden NFL-Duelle zunehmen. Auch durch den kürzlich veröffentlichten vorläufigen Spielplan.

Für Aufsehen hat schon die Ligeneinteilung des NRW-Verbands gesorgt. Denn sowohl die Düsseldorf Bulldozer in der Regional- als auch die Aachen Vampires in der Oberliga mussten ihre sportlichen Abstiege nicht vollziehen, weil die Spielklassen aufgestockt wurden. Bedeutet für den Amboss, dass er es neben den beiden (vermutlich starken) Aufsteigern Mönchengladbach Wolfpack und den auf US-Importe setzenden Minden Wolves weiter mit den Aachenern zu tun bekommt, die zum zweiten Mal in Folge trotz sportlicher Entscheidung von der Schippe sprangen.

Nach dem vorläufigen Spielplan beginnt die Saison für die Remscheider am 22. April mit einem Auswärtsspiel bei den Münster Mammuts. Eine Woche später soll dann auch das erste Heimspiel folgen. Samstags, um 15 Uhr, ist Mönchengladbach im Stadion Reinshagen zu Gast. Es folgen bis zur Sommerferienpause die Spiele bei den Dortmund Giants (13. Mai), gegen Minden (20. Mai), bei den Aachen Vampires (27. Mai) und gegen die Krefeld Ravens (3. Juni).

Die Rückrunde beginnt dann mit dem Heimspiel am 5. August gegen Münster. Weiter geht´s in Mönchengladbach (26. August), in Krefeld (9. September), gegen Dortmund (16. September) und in Minden (23. September). Zum Abschluss wartet am 30. September vor heimischer Kulisse das traditionsreiche Duell mit Aachen. fab