Amboss sagt Spiel ab

Oberliga: Es mangelt an Personal.

Remscheid. An diesem Samstag hätte der AFC Remscheid Amboss in der Football-Oberliga die Krefeld Ravens empfangen sollen. Wobei die Betonung auf „hätte“ liegt. Denn die Gastgeber sagten die Partie mangels Personals ab. Ob es eine Neuansetzung gibt oder die Krefelder die Punkte bei einer 20:0-Wertung zugesprochen bekommen, ist noch nicht geklärt.

Waren es vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie noch 25 Spieler, die man mindestens aufbieten können musste, wurde diese Vorgabe in der Folge auf 22 verringert. Doch selbst die stehen den Remscheidern nicht zur Verfügung, wie Philipp Hensch, der 1. Vorsitzende, verdeutlicht: „Wir haben so viele angeschlagene und verletzte Spieler, dass wir als Verein unserer Fürsorgepflicht für die Spieler gerecht werden müssen.“ In den vergangenen beiden Wochen habe man beispielsweise eine Vielzahl an Gehirnerschütterungen zu beklagen gehabt. „Trotzdem“, sagt Hensch weiter, „haben wir uns natürlich sehr schwer getan mit der Entscheidung. Gerne hätten wir die Partie vor unseren Fans gespielt.“ fab