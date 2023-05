Amboss kann erneut nur punktuell jubeln

Noah Bursey und der Amboss kämpften vergeblich gegen die Niederlage an.

Football-Oberligist verliert in Aachen

Remscheid. -fab- Wieder hat es nicht gereicht. Nicht zu eigenen Punkten und damit erst recht nicht zu für die Tabelle Zählbarem. Aber: Der AFC Remscheid Amboss machte trotz der 0:32 (0:24)-Niederlage bei den Aachen Vampires Fortschritte.

So lautete jedenfalls eine der Erkenntnisse des neuen Headcoaches Marc Schumacher, der nach nur einer Trainingseinheit erstmals an der Seitenlinie die Verantwortung trug und feststellte: „In der Offense waren deutliche Verbesserungen zu sehen, und auch die Defense hat über weite Teile des Spiels konstant gespielt.“

Die Hoffnung, nach dem Auftaktsieg in Münster (6:0) und den Niederlagen in Dortmund (6:20) sowie gegen Minden (0:54) in die Erfolgsspur zurückkehren zu können, erhielt schon vor dem Spiel einen Dämpfer, als Alessio Decker, Justin Wendling und Nick Zimmermann ausfielen. Der eh schon kleine Kader schrumpfte damit weiter zusammen.

Trotzdem wehrten sich die Remscheider und sorgten punktuell für Jubel im eigenen Lager. Liam Hagemann verursachte zweimal einen Ballverlust der Aachener, den Patrick Großepehler beziehungsweise Jason South aufnahmen. Auch nach einem von Noah Bursey abgefangenen Pass oder einem starken Kick-off-Return von Hagemann kam der Amboss in eine gute Feldposition, konnte diese aber nicht nutzen.

So verlor man zum zweiten Mal nacheinander zu Null. Und jetzt kommt am kommenden Samstag (ab 15 Uhr) auch noch Tabellenführer Krefeld Ravens nach Reinshagen.

Oberliga: Ergebnisse und Tabelle

Krefeld Ravens - Mönchengladbach Wolfpack 45:14

Aachen Vampires - Remscheid Amboss 32:0

Minden Wolves - Dortmund Giants 20:0-Wertung

1. Krefeld Ravens 4 257:14 8:0

2. Minden Wolves 4 155:20 8:0

3. Mönchengladbach Wolfpack 4 110:115 4:4

4. Aachen Vampires 5 109:118 4:6

5. Remscheid Amboss 4 12:106 2:6

6. Münster Mammuts 4 21:156 2:6

7. Dortmund Giants 5 49:184 2:8