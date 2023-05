Amboss hat neuen Headcoach gefunden

Football-Oberligist in Aachen gefordert.

Diesen Samstag (15 Uhr) ist der AFC Remscheid Amboss bei den Aachen Vampires zu Gast. Ins vierte Saisonspiel geht der Football-Oberligist mit einem neuen Headcoach: Marc Schumacher heißt der Mann, der die Nachfolge von Willie Sheird antritt beziehungsweise den Posten von Philipp Hensch übernimmt, der als Vorsitzender für gut einen Monat interimsmäßig eingesprungen war.

Der 36-jährige Schumacher bringt jede Menge Football-Erfahrung mit. Selbst hat er von 1994 bis 2014 bei den Cologne Crocodiles gespielt und war anschließend in den Trainerstab der Kölner gewechselt, wo er bis zum Rückzug des Erstligisten vor wenigen Wochen an der Seite des früheren Amboss-Headcoaches Peter Glauner tätig war. Dieser stellte nun den Kontakt her. „Ich freue mich darauf, mit den Jungs zu arbeiten und eine solide Grundlage für die Zukunft aufzubauen“, sagte Schumacher.

Bei seinem Debüt dürfte der neue Cheftrainer der Remscheider auf bekannte Gesichter treffen. Einige Ex-Spieler der Crocodiles sind nach der überraschenden Auflösung nach Aachen gewechselt. Entsprechend groß dürfte die Herausforderung für den Amboss werden, der auf Daniel Schmidt (privat verhindert) und Dennis Remmers (Armbruch, vermutlich Saisonaus) verzichten muss. Dafür kehrt Nick Zimmermann in den Kader zurück. fab