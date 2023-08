Amboss gerät gleich richtig unter Druck

American Football: Münster ist zu Gast

Remscheid. Der Druck zum Auftakt in die Rückrunde ist gewaltig. Nur mit einem Sieg sind die Ambitionen für den AFC Remscheid Amboss auf den sportlichen Klassenerhalt noch realistisch. Aus diesem Grund ist die Ausgangslage klar, wenn das Team an diesem Samstag (15 Uhr, Stadion Reinshagen) die Münster Mammuts empfängt.

Die Partie ist das Duell der Kellerkinder der Liga. Beide stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. Und beide Teams haben in der Hinrunde nur einen Sieg landen können. Die Remscheider schafften dies im ersten Saisonspiel in Münster. Da reichte dem Amboss ein einziger gelungener Spielzug über Quarterback Erik Hensch und Wide Receiver Willie Sheird, der aber nicht mehr beim Amboss ist. Druck hin oder her. Headcoach Marc Schumacher ist optimistisch vor der Partie: „Auch weil die Trainingsbeteiligung zuletzt so gut war, wie noch nie, seitdem ich da bin. Ein großes Lob an die Jungs, die an das Team glauben.“

Eine Spielwertung ist mittlerweile auch für die Partie gegen die Krefeld Ravens erfolgt. Die Remscheider hatten Anfang Juni das Spiel gegen den Tabellenführer aufgrund von personellen Problemen abgesagt. Die Krefelder bekamen nun einen 20:0-Sieg zugesprochen. pk