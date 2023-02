Amboss-Duo gleich mit einem Erfolgserlebnis

Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Umso größer war die Freude bei den Cheerdancern des AFC Remscheid Amboss, von ihrer ersten Teilnahme an Landesmeisterschaften gleich mit einer Medaille zurückzukehren. Anjali Nagandla und Lucie Flakowski belegten beim Double Dance in der Kategorie Freestyle Pom Senior in Düsseldorf den dritten Platz, holten also Bronze.