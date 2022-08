Amboss behält in Aachen die Nerven

Remscheid. Der AFC Remscheid Amboss spielt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Saison in der Oberliga. Das ist die wichtigste Erkenntnis des Rückrundenauftakts bei den Aachen Vampires, den die Mannschaft von Paolo Bizzarri am Sonntagnachmittag mit 23:21 (9:0) für sich entschied. Eine weitere: Für schwache Nerven war die Partie nichts.