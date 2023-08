Am Wochenende gibt es Handball satt

Drittligist Bergische Panther richtet Turnier aus – Regionalligist HGR nimmt am Turnier des BHC II teil

Von Peter Kuhlendahl

Burscheid/Remscheid. Vorbereitungszeit bei den Handballern bedeutet auch immer Turnierzeit. Aktuell an diesem Wochenende. Da sind die klassenhöchsten Clubs aus unserem Verbreitungsgebiet im Einsatz. Drittligist Bergische Panther richtet selbst ein Turnier aus. Regionalligist HG Remscheid ist beim Turnier der 2. Mannschaft des Bergischen HC zu Gast.

Bereits an diesem Freitag geht es beim Novanetz-Panther-Cup los. Hier wird zum dritten Mal um den Wanderpokal der Volksbank im Bergischen Land gespielt. Da es in der Max-Siebold-Halle in Hilgen weiter bauliche Probleme mit dem Foyer gibt, wird in der Schulberg-Halle in Burscheid gespielt. Neben den Gastgebern sind dann sieben weitere Teams dabei. Gespielt wird in zwei Gruppen nach dem Motto Jeder gegen Jeden.

In der Gruppe 1 messen sich die Gastgeber mit dem belgischen Erstligisten Hubo Handball, dem Drittligisten SG Schalksmühle/Halver und dem Regionalligisten TuSEM Essen II. Der niederländische Erstligist RKHV Volendam, Drittligist TV Aldekerk, Regionalligist HC Gelpe/Strombach sowie der westfälische Oberligist Eintracht Hagen II sind in der anderen Gruppe im Einsatz.

Die Panther bestreiten an diesem Freitag um 18 Uhr das Eröffnungsspiel gegen TuSEM Essen II. Am Samstag stehen dann die Gruppenspiele gegen Schalksmühle (14 Uhr) und gegen die Belgier (16 Uhr) auf dem Programm. Die Dritt- und die Viertplatzierten treffen nach den Gruppenspielen in den sogenannten Play-Downs aufeinander. Die beiden Erstplatzierten ziehen dann ins Halbfinale ein. Diese Partien beginnen am Sonntag ab 10 Uhr. Im Anschluss werden auch alle Plätze ausgespielt. Um 17 Uhr findet schließlich das Finale statt.

„Wir haben den Cup bisher zwei Mal gewinnen können. Ein Pokalsieg ist auch jetzt unser Anspruch“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz. Allerdings ist bei der dritten Auflage der Veranstaltung ein starkes Teilnehmerfeld im Einsatz. Außerdem können die Gastgeber weiter nicht ihren stärksten Kader ins Rennen schicken. „Aus personeller Sicht ist es noch einmal eine Übergangswoche. Ab nächsten Dienstag wird es dann ganz anders aussehen“, berichtet der Coach.

Aus diesem Grund werden beim Turnierwochenende auch wieder Spieler der 2. Mannschaft im Einsatz sein. Aus unterschiedlichen Gründen werden David Ferne, Simon Wolter, Henrik Heider, Jonas Kämper und Conner Schütte nicht dabei sein können. Dorian Wöstmann fehlt beim Auftakt am Freitag aus beruflichen Gründen. Ansonsten wurde in dieser Woche eine wenig mit angezogener Handbremse gearbeitet. Nach dem intensiven Trainingslager am vergangenen Wochenende standen Regeneration und taktische Dinge im Mittelpunkt.

Vier Mannschaften sind in Solingen im Einsatz

+ Bei den Bergischen Panthern steht zwischen diesem Freitag und Sonntag der Ball im Mittelpunkt. Der Drittligist möchte das eigene Turnier gerne zum dritten Mal in Folge für sich entscheiden. © Andreas Dach

Auf die HG Remscheid warten bei ihrem Auftritt in der Klingenstadt indes drei Spiele. Beim Turnier der 2. Mannschaft des Bergischen HC, das am Samstag in der Sporthalle Wittkulle in Solingen stattfindet, sind insgesamt vier Mannschaften im Einsatz. Neben dem Regionalligisten als Gastgeber und der HGR sind noch Regionalligist SG Langenfeld und Oberligist Unitas Haan dabei.

Gespielt wird nach dem Modus Jeder gegen Jeden. Eine Partie dauert 30 Minuten. Die HGR trifft um 14.20 Uhr auf Langenfeld, um 16.30 Uhr auf die Gastgeber und um 18.40 Uhr in der letzten Partie des Turniers auf die Haaner.

Nach den ordentlichen Auftritten gegen zwei Drittligisten am vergangenen Wochenende sieht HGR-Trainer Nelson Weisz die Turnierteilnahme als weiteren wichtigen Baustein in der Saisonvorbereitung. „Wir wollen uns weiter Schritt um Schritt verbessern“, betont der Coach, für den die Ergebnisse weiter eine eher zweitrangige Rolle spielen: „Allerdings gehe ich natürlich nur ungern als Verlierer von der Platte“, sagt Nelson Weisz.

Aus personeller Sicht ist das Team aber weiter nicht komplett. Philipp Rath fällt aufgrund seiner Verletzung aus. Ein Einsatz von Lars Henkels kommt noch zu früh. Kaan Taymaz steht am Samstag aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.

Baustelle

Bei den Renovierungsarbeiten in der Max-Siebold-Halle in Hilgen war entdeckt worden, dass es Probleme mit der Decke des Foyers gibt, das dann gesperrt werden musste. Aus diesem Grund findet das Panther-Turnier in der Schulberg-Halle in Burscheid statt. Dorthin muss der Drittligist wohl auch ausweichen, falls es zum Saisonstart im September weiter Probleme gibt. „Die Arbeiten sollen eigentlich bis Mitte August abgeschlossen sein“, sagt Panther-Vorstandsmitglied Jochen Lorenz, der zudem betont, dass man selbst den Gang der Dinge nicht in der Hand habe und Burscheid als Spielort zur Verfügung stehen würde.