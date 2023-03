Am späten Sonntag lockt das Derby

In der Landesliga stehen knackige Paarungen an – besonders die zwischen ATV und WTV

Von Lars Hepp

HSG Rade/Herbeck – Vohwinkeler STV (Sa., 18 Uhr, Hermannstraße). Das Duell der Tabellennachbarn wollen die Bergstädter unbedingt zu ihren Gunsten entscheiden und Rang sechs verteidigen. Im Hinspiel gab es noch eine 22:28-Niederlage. „Wir sind aber wieder komplett, auch die letzten Urlauber kehren rechtzeitig zurück. Und wir wollen an die guten Leistungen zu Hause anknüpfen“, sagt Trainer Björn Frank.

Bergischer HC III – HC BSdL (Sa., 18 Uhr). Mittlerweile hat der von Björn Sichelschmidt trainierte Aufsteiger vier Punkte Vorsprung auf Rang drei, vieles deutet auf den Gewinn der Vizemeisterschaft hin. Bei der BHC-Dritten gehen die Remscheider als klarer Favorit an den Start, allerdings wird auch viel von der personellen Besetzung der Solinger abhängen. „Die können sich immer aus anderen Mannschaften bedienen. Von daher bleibt abzuwarten, wie gut der Gegner tatsächlich auflaufen wird“, erklärt Trainer Björn Sichelschmidt, der in erster Linie auf eine eigene gute Defensivarbeit hofft. Spielmacher und Torjäger Alexander Zapf ist parallel als Trainer mit der HGR im Einsatz, dazu fehlen weiterhin die beiden verletzten Sven Hopp und Nils Unger.

Ohligser TV – Bergische Panther III (Sa., 19.15 Uhr). Der souveräne Spitzenreiter gab im bisherigen Saisonverlauf gerade mal drei Minuspunkte ab. Im Hinspiel schaffte die Panther-Dritte beim 30:30-Unentschieden dank einer beeindruckenden Leistung eine große Überraschung. „Wir wollen uns auch im zweiten Vergleich gut präsentieren“, betont Teamsprecher Angelos Romas. Im Idealfall und begünstigt durch die Ergebnisse der Konkurrenz kann das OTV-Team vorzeitig die Meisterschaft und den damit verbundenen Sprung in die Verbandsliga klarmachen. Immerhin sieht es bei den Panthern in personeller Hinsicht besser aus, denn auch Fabian Schneider steht nach überstandenem Aufbautraining vor einer Rückkehr in den Wettkampf. Lediglich Daniel Blum, Samuel Arndt, Tobias Falkner und Thorben Remmel fallen weiterhin aus.

Niederbergischer HC – HG Remscheid II (Sa., 19.30 Uhr). Beim Schlusslicht in Neviges will HGR II den nächsten Sieg einfahren. „Wir werden den Gegner aber trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen und voll konzentriert auftreten. Ich habe keine Lust, mit meinem Team dort in Schwierigkeiten zu geraten“, sagt Trainer Fabian Flüß in aller Klarheit, der zudem noch auf seine beiden Co-Trainer Arne Schmidt und Frank Kellerhoff (Urlaub) verzichten muss. Julian Garnich fehlt aus beruflichen Gründen, und Torsten Wittmaack muss nach wie vor mit seinem lädierten Arm pausieren.

ATV Hückeswagen – Wermelskirchener TV (So., 19 Uhr, Brunsbachtal). Die Partien zwischen diesen beiden Teams verliefen in der Vergangenheit stets sehr intensiv. „Aber niemals unfair“, findet Wermelskirchens Spieler und Teamsprecher Lukas Hedderich. Die Hückeswagener konnten unter der Woche nicht normal trainieren – wegen einer Hallensperrung, immerhin half der Nachbar aus Wipperfürth mit einer Trainingszeit aus. „Wir lassen uns davon aber jetzt nicht beirren und wollen die Hinspielpleite vergessen machen“, sagt ATV-Coach Jens Greffin, der sich über Rückkehrer Lukas Schotters freuen kann. Beim WTV werden weiterhin Trainer Jacek Krajnik sowie die Langzeitverletzten fehlen.

Gut zu wissen

Bevor es für die Landesligisten in die Osterpause geht, stehen im Laufe der kommenden Wochen noch zwei Paarungen an: Bergische Panther III – Vohwinkeler STV (Di., 20.30 Uhr), HC BSdL – HSG Rade/Herbeck (Fr., 19.30 Uhr).