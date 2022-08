Am Samstag gibt es eine erste Einstimmung

Der Röntgenlauf naht mit großen Schritten. In zwei Monaten – am 30. Oktober – kommt es endlich zum runden Geburtstag. Dann wird das sportliche Großereignis zum 20. Mal stattfinden. Anlässlich dieser zwei Jahrzehnte möchte der Röntgensportclub allen Laufbegeisterten weitere Angebote machen. Wie schon am kommenden Samstag (3.9.). Dann findet mit Start und Ziel am Sportzentrum Hackenberg ein gemeinsamer Freundschaftslauf statt. Beginn ist um 14 Uhr und soll quasi so etwas wie eine Einstimmung auf den Röntgenlauf 2022 sein.