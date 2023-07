Am ersten Spieltag kommt es zum Derby

Wunderbar: Fußball-Bezirksliga, Gruppe 2, startet am 13. August mit einem Derby in die neue Spielzeit.

Von Andreas Dach

Der SC Ayyildiz Remscheid empfängt dann den Dabringhauser TV. Der SSV Bergisch Born genießt Heimrecht gegen den SSV Germania Wuppertal, während Aufsteiger SSV Dhünn die schwierige Aufgabe beim TSV Ronsdorf vor der Brust hat.

Da kommt reichlich Vorfreude auf. Oder nicht? Die Einschätzungen der Verantwortlichen sind unterschiedlich. Bülent Atsan, Geschäftsführer des SC Ayyildiz, hätte gerne lieber erst etwas später ein Derby gehabt: „Am ersten Spieltag sind viele noch in Urlaub, gerade was die Zuschauer angeht.“ Acar Sar, Sportlicher Leiter des DTV, spricht von einem „interessanten Auftaktprogramm“. Und weiter: „Wir nehmen es wie es kommt.

Beim SSV Bergisch Born bringt man dem ersten Gegner in Person von Fußballchef Carlos Dantas Respekt entgegen: „Germania hat mit Peter Radojewski einen guten Trainer. Ich bin sicher, dass die Wuppertaler wieder ein gutes Gesamtpaket schnüren werden.“Auch der SSV Dhünn bekommt es mit einem Gegner aus Wuppertal zu tun. „Der TSV Ronsdorf ist schon ein Brett“, findet Spielertrainer Dennis Schmidt. „Die Bezirksliga ist in dieser Saison stärker als in den vergangenen Jahren.“ Umso glücklicher wird er sein, dass der Kader kurzfristig mit Carsten Komor verstärkt werden konnte. Der Mittelfeldspieler hat nach einem Sabbatjahr bei den Dhünnern zugesagt. Zuvor hat er in der Landesliga bei Germania Reusrath gespielt.

Am zweiten Spieltag (20. August) spielt der SSV Bergisch Born beim SV Rot-Weiß Wülfrath und der SC Ayyildiz beim SSV Germania Wuppertal. Heimspiele genießen der Dabringhauser TV (gegen TuSpo Richrath) und der SSV Dhünn (gegen den BV Gräfrath). Dem SSV war es besonders wichtig gewesen, an dem Spieltag Heimrecht zu haben. Dennis Schmidt begründet: „Da findet unser großes Dorffest statt.“

Dritter Spieltag (27. August): SC Ayyildiz – SV Rot-Weiß Wülfrath, FSV Vohwinkel – Dabringhauser TV, SSV Bergisch Born – SF Baumberg II, SSV Dhünn – 1. Spvg. Solinggen-Wald.

Die Hinrunde endet am 10. Dezember, die Saison am 2. Juni 2024.