Am Ende fühlen sich alle als Gewinner

Vor einer gut besuchten Tribüne in Neuenkamp testete der BHC am Freitagabend gegen die Ukrainer.

BHC siegt im Testspiel in Neuenkamp.

Von Peter Kuhlendahl

Am Ende gab es am Freitagabend nur Gewinner: Handball-Bundesligist Bergischer HC, der sein vorletztes Testspiel vor dem Saisonstart mit 37:26 (19:15) gewann. Der amtierende ukrainische Meister HC Motor Zaporozhye, der in dieser Saison mit einer Sonderregelung einen Startplatz in der 2. Bundesliga hat. Die rund 400 Handballfreunde in der Sporthalle Neuenkamp. Und nicht zuletzt der Remscheider TV, der mit viel Engagement den handballerischen Leckerbissen prima organisiert hatte.

Als er während des Spiels einen Blick auf die gute gefüllte Tribüne warf, fiel auch die Anspannung beim RTV-Vorsitzenden Thomas Bieler endgültig ab. „Es ist in Remscheid immer schwierig, etwas zu planen. Aber wir können jetzt bereits von einer gelungenen Veranstaltung sprechen“, betonte er.

Aus sportlicher Sicht wurde der Bundesligist rund eine Woche vor dem Saisonstart ordentlich gefordert. „Das ist ein munteres Spielchen“, erklärte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste, der auch mit dem Ablauf vor Ort sehr zufrieden war. „Alles ist prima. Und in Remscheid sind wir immer herzlich willkommen.“

Im zweiten Abschnitt setzte sich der BHC, der besonders in der Offensive zu gefallen wusste, mehr und mehr ab. Der Sieg war am Ende hochverdient.