FCR: Althoff, Niemeyer und Sar bilden die Spitze

Ein Trio übernimmt beim FC Remscheid die Verantwortung.

Von Andreas Dach

Der FC Remscheid geht mit einem komplett erneuerten Vorstand die Aufgaben der Zukunft an. An einem denkwürdigen Abend wurden Lars Althoff (1. Vorsitzender), Ralf Niemeyer (2. Vorsitzender) und Acar Sar (2. Vorsitzender) im CVJM-Heim in Lüttringhausen von den 74 stimmberechtigten Mitgliedern in Ämter gehievt, um welche sie angesichts der schwierigen sportlichen Situation nicht unbedingt jeder beneiden wird.

Sie folgen auf Bernd Koch, der aus persönlichen Gründen nicht mehr als Chef zur Verfügung steht, und auf Peter Helbeck. Koch war tunlichst darum bemüht, um Verständnis für seinen Schritt zu werben: „Ich fühle mich nicht fit genug, um noch einige Zeit weiterzumachen.“ Mit dem Negativtrend der 1. Mannschaft habe das nichts zu tun.

Mit Lars Althoff folgt ihm ein Lenneper Rechtsanwalt, der vor genau einem Jahr zum Vize gewählt worden war, dann aber schon Monate später den Rückzug angetreten hatte. Diesmal will er langfristig arbeiten: „Ich hänge am Verein. Außerdem spielen meine beiden Jungs in der Jugend. Wenn ein Club solch renommierte Persönlichkeiten in den Saal bekommt, dann weiß man, welche Zugkraft er hat.“ Unter anderem spielte er damit auf Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz an.

Acar Sar will keine Doppelfunktion ausüben

Althoff ist wichtig, das Amt mit Personen an seiner Seite auszuüben, die sein volles Vertrauen haben. Gefunden wurden sie mit zwei Freunden. Eben Ralf Niemeyer, Sohn des jahrzehntelangen Gönners Helmut Niemeyer, der zuvor wie auch Thomas Schäfer zum Ehrenmitglied ernannt worden war. Und – das überraschend – Acar Sar, dem Trainer des FCR. Der kündigte gleich an, keine Doppelfunktion ausüben zu wollen und er nur noch so lange an der Linie weitermache, bis ein neuer Coach gefunden sei. Das kann schnell gehen.