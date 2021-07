Fotorätsel: Alte Freundschaften leben wieder auf

Serie: Carlos Dantas galt es zu erkennen. Früher Spieler des SSV Dhünn, ist er nun Borner Funktionär.

Von Andreas Dach

Wussten Sie, dass Carlos Dantas mal ein richtig guter Fußballer war? Und das mehr als einmal im Trikot des SSV Dhünn nachgewiesen hat? Jetzt wissen Sie es. Es ist immer wieder spannend, sich bei unserem Wer-erkennt-wen-Rätsel intensiv mit den Mails zu befassen. Oft zu staunen und noch öfter Neues vermittelt zu bekommen.

Im Fall des Fußball-Chefs des SSV Bergisch Born war das so. Viele Leserinnen und Leser haben sich über das Bild in unserer Dienstagausgabe gefreut, auf dem es Dantas zu erkennen galt. „Das hat bei mir richtig schöne Erinnerungen hervorgerufen“, schrieb uns Andreas Hebbinghaus. Er war seinerzeit auch einer der Protagonisten, die sich zu einem Mannschaftsfoto aufgestellt hatten.

Viele Spieler haben sich Schuhe mit Schraubstollen ausgeliehen

Damals nahmen die Dhünner an einem Turnier in Holland teil. 1989 muss es gewesen sein. Für Hebbinghaus, schon seit 17 Jahren nicht mehr in Deutschland lebend, fühlte sich das an wie gestern: „Wir waren es nicht gewohnt, auf Rasen zu spielen. Mehr als die Hälfte der Mannschaft hat sich Schuhe mit Schraubstollen bei Bekannten, Freunden oder der 1. Mannschaft ausgeliehen.“ Hebbinghaus schätzte Carlos Dantas als „Denker und Lenker im Mittelfeld, der sich aber auch im Eins-gegen-Eins behaupten konnte“. Was für den früheren Kicker von der Staelsmühle aber noch wichtiger war: „Wir standen immer als Mannschaft auf dem Platz. Ich bin nicht der Einzige, der es so empfindet, dass es eine tolle Zeit war.“

+ So sieht Carlos Dantas heute als Borner Funktionär aus. © SSV

Auch Carlos Dantas selbst bestätigte das gerne und bedankte sich beim RGA: „Das war ja eine tolle Überraschung.“ Die Abschlussfahrt nach Holland und das internationale Turnier waren auch ihm in bester Erinnerung geblieben: „Ich war als A-Jugend-Spieler mit fünf weiteren Spielern von TuRU Wermelskirchen nach Dhünn gewechselt. Wir hatten in der Meisterschaft ambitionierte Ziele, wurden aber nur Zweiter hinter dem BV Burscheid.“

Was Dantas aktuell begeistert: „Durch den Bericht hat ein Großteil der Mannschaft wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Von manch einem hatte ich 25 Jahre nichts gehört oder gelesen.“ Das hat sich geändert: „Durch die rege Kommunikation der letzten Tage sind viele schöne Erinnerungen geweckt worden.“

Bernd Schüler, auch auf dem Foto zu sehen, regte spontan an: „Eventuell sollte man diese Mannschaft in Originalaufstellung noch einmal auf den Platz holen. Nur sind wir nicht mehr so spritzig und so schnell wie früher.“

Klaus Kowalewske steht heute noch manchmal im Tor

Klaus Kowalewske legte sich fest: „Das Bild ist bei einem Jugendturnier in Den Haag entstanden.“ Bei ihm handelt es sich um einen Dhünner durch und durch, der heute noch zum Teil im Tor der 1., 2. oder 3. Mannschaft aushilft. Zudem ist er Torwarttrainer bei 1. und 2. Mannschaft sowie bei der E- und F-Jugend.

Folgende Namen des Kaders von damals konnte er noch beisteuern: Trainer Rainer Hebbinghaus, Carlos Dantas, Andreas Hebbinghaus, Mark Stoßberg, Olaf Hebbinghaus, Klaus Kowalewske, Marco Hagemann, Marc Peters (heute Zahnarzt in Dhünn), Bernd Schüler, Andreas Schneider, Daniel Gehrmann und Sven Gehrmann. Ein Akteur heißt Köhler mit Nachnamen. Nur den Vornamen hatte niemand mehr auf Lager. Vielleicht im Nachhinein doch noch mal irgendwann . . ?