Alles Gute, Jungs!

Für Basti Schön und Noel Westhoff geht es nach schweren Sportverletzungen darum, überhaupt wieder fit zu werden.

Besinnliche Weihnachten? Fröhliche Stunden im Kreis von Familien und Freunden? Wir gönnen Basti Schön und Noel Westhoff von Herzen, dass sie solche Momente erleben können. Im Augenblick haben beide Handballer gewiss andere Dinge im Kopf als Baumschmuck, Geschenke und Weihnachtsmusik. Für sie geht es nach schweren Sportverletzungen darum, überhaupt wieder fit zu werden.

Schön ist Handballer der HG Remscheid und liegt in einer Duisburger Klinik. Fertig mit sich und der Welt. Kreuzbänder kaputt, der Meniskus auch – eigentlich alles, was im Knie defekt sein kann. Als Folge der Pokalpartie in Ratingen. Der HGR-Sportler ist soeben zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit operiert worden, weil es nach dem ersten Eingriff Komplikationen in Form von Einblutungen gegeben hatte. Böse, böse. Mensch, Basti, lass Dir alle Zeit und werde bald wieder gesund. Die HGR braucht Dich. Als Handballer, als Typen, als Anführer. Gleiches gilt für Noel Westhoff vom WTV II, der sich bei der Partie des Handball-Bezirksligisten bei der SG Langenfeld III das Wadenbein gebrochen hat. Dazu sind die Innenbänder gerissen. Die Schmerzen? Schrecklich! Das Spiel wurde beim Stand von 3:1 für den WTV II abgebrochen.