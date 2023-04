Alle sollen zu ihrem Recht kommen

Die 37. Auflage? Man kann und wird beim Stadtsportverband Hückeswagen einigermaßen stolz sein, den Talsperrenlauf schon so lange am Leben zu erhalten. Und sicherlich auch darauf, mit der Ausrichtung am 6. Mai zu der gewohnten Vor-Corona-Form zurückzukehren. Ab 14 Uhr kommt es dann zu den Läufen für die einzelnen Jahrgangsklassen über 200 und 800 Meter auf der Sportanlage Schnabelsmühle. Die Läufe der Jugendlichen über 1500 Meter und die der Erwachsenen über 5 und 10 Kilometer verlassen das Stadionrund und werden an die beziehungsweise um die Wuppervorsperre führen.