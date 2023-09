Alle Pokaltermine sind fix

Fußball: Kreisliga-B-Derby in Hückeswagen.

Hückeswagen/Remscheid. Derby an der Schnabelsmühle: An diesem Donnerstag steigt dort das vorgezogene Spiel in der Kreisliga B zwischen dem RSV Hückeswagen und der 2. Mannschaft des SC Heide. Anstoß ist um 20 Uhr.

Sieben Spiele in der ersten Runde des Kreispokals finden in der kommenden Woche statt. Mittlerweile steht auch der Termin für die Partie zwischen dem BV 10 Remscheid und dem Dabringhauser TV fest. Das Match des Kreis- gegen den Bezirksligisten steigt am Mittwoch, 13. September, um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Neuenkamp. pk