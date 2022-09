Alle haben die Möglichkeit, Abschied zu nehmen

Jörg „Woody“ Weiß ist tot.

Er war nie der technisch begnadetste Handballer. Aber einer mit riesengroßem Herz. Und noch größerem Einsatzwillen. Darum war Jörg „Woody“ Weiß so beliebt. Jeder wollte ihn als Mannschaftskameraden haben. Das Glück hatten viele. Ob nun bei der Lenneper TG, dem SV 09 Wermelskirchen, der HG Remscheid, beim Wermelskirchener TV oder einem anderen Team.

Jörg Weiß ist tot. Gestorben am 25. August im Alter von 54 Jahren – nach einer mehrwöchigen Leidensgeschichte. „Woody“ hat gekämpft. Er wollte leben, wollte noch viel Zeit mit seiner zweiten Ehefrau Sabrina, den Kindern Bjarne (aus erster Ehe mit Iris), Greta (5) und Lasse (11 Monate) verbringen. Es war dem gebürtigen Remscheider nicht vergönnt. Corona in Verbindung mit einer nachfolgenden Mittelohrentzündung hatten sich als nicht kompensierbares Gemisch entpuppt.

Die Nachricht vom Tod des früheren Kreisläufers, der auch für seine Kompromisslosigkeit in der Abwehr bekannt gewesen ist, hat für tiefe Bestürzung und Trauer gesorgt. Bei seiner Familie. Aber auch bei langjährigen Mitspielern. Weiß hatte zuletzt mit seinen Lieben in Düsseldorf gelebt, wo er als Angestellter einer Versicherung tätig gewesen ist.

In der Zwischenzeit sind auch beim RGA-Sport viele Nachfragen eingegangen, wann und wo Jörg Weiß beerdigt wird. Wir wissen: Ein Termin steht noch nicht fest. Aber die Trauerfeier wird in engstem Familienkreis stattfinden. Abschied nehmen kann man trotzdem. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es eine Gedenkfeier in der „Erlebbar“ geben, wo Freunde und sportliche Weggefährten mit einem Bierchen auf ihren Kumpel anstoßen können. Initiiert von Lutz Petri, auch ein Ex-Handballer.

Und am voraussichtlich 12. Oktober wird es zwei Benefizhandballspiele in Neuenkamp geben. Die HGR trifft auf Zweitligist Eintracht Hagen, die Soldaten auf ehemalige Weggefährten. Die Einnahmen gehen an „Woodys“ Kinder, die Planungen laufen bei Petri, Alexander Zapf und Michael Stock zusammen. Alleine solche Initiativen verdeutlichen Weiß´ Stellenwert. Auch wir im Sport vermissen ihn unfassbar.

