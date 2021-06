Alle freuen sich auf das Spektakel

Panther im DHB-Pokal. Die Vorfreude bei Marcel Mutz und Hans-Jürgen Middendorf ist groß.

Von Peter Kuhlendahl

Es ist das sportliche Highlight in der bislang zehnjährigen Geschichte der HSG Bergische Panther. Am Wochenende richtet der Drittligist eines von 16 Turnieren der ersten Runde des DHB-Pokals aus. Gespielt wird in der Halle Am Schwanen in Wermelskirchen. Dort treffen am Samstag (16 Uhr) die Panther auf den Wilhelmshavener HV und um 18.30 Uhr der TBV Lemgo auf Eintracht Hildesheim. Die Sieger spielen dann am Sonntag (16 Uhr) gegeneinander. Panther-Boss Hans-Jürgen Middendorf und Panther-Trainer Marcel Mutz standen vor dem Spektakel Rede und Antwort.

Seit Wochen wirbeln Sie hinter den Kulissen, um am kommenden Wochenende das Turnier auszurichten. Haben Sie irgendwann schon bereut, dass Sie sich dazu bereiterklärt haben?

Hans-Jürgen Middendorf: Der Aufwand ist zwar enorm, und man kann es mit keinem Heimspiel in der 3. Liga vergleichen. Aber bereut zu keinem Zeitpunkt. Wir freuen uns riesig auf das Spektakel.

Marcel Mutz (lacht): Und „Middi“ könnte mittlerweile als Eventmanager anfangen.

Schildern Sie doch noch einmal, wie die Bergischen Panther in den Genuss dieses sportlichen Leckerbissens gekommen sind.

Mutz: Qualifiziert haben wir uns für den DHB-Pokal durch den dritten Platz, den wir am Ende der Saison in der 3. Liga belegt hatten.

Middendorf: Bei der Auslosung der ersten Runde sind wir dann in einer Gruppe mit dem TBV Lemgo, dem Wilhelmshavener HV und Eintracht Hildesheim gelandet. Da Drittligist Hildesheim in seiner Liga Zweiter geworden war, Wilhelmshaven noch als Zweitligist geführt wurde und der Bundesligist als Letzter das Zugriffsrecht hatte, sind wir als Erste gefragt worden. Und ich habe keine Sekunde gezögert und zugesagt.

Warum?

Middendorf: Ich sehe es unter anderem auch als Geschenk zum zehnjährigen Bestehen der Panther. Und durch die Berichterstattung in den unterschiedlichsten Medien, erlangen wir bundesweite Aufmerksamkeit.

Mutz: Für die Mannschaft ist es eine unglaublich tolle Belohnung für die grandiose Saison. Wann bekommt man schon einmal die Chance, im DHB-Pokal zu spielen? Und dann auch noch vor den eigenen Fans. Das könnte für die meisten eine einmalige Sache werden.

Und ein Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten steht ja auch noch im Raum . . .

Mutz: Das wäre zwar das I-Tüpfelchen, aber wir gehen in das Halbfinalspiel gegen Wilhelmshaven als krasser Außenseiter. An eine Partie gegen Lemgo können wir nur im Entferntesten denken. Allerdings gehe ich – und auch die Jungs – natürlich mit der Einstellung ins Spiel, gewinnen zu wollen.

Zumal es sich bei den Norddeutschen um einen künftigen Ligakonkurrenten handelt.

Middendorf: Der aber eigentlich als Zweitligist angesehen werden muss.

Mutz: Da wird unter Profibedingungen gearbeitet. Sie haben ihren Zweitligakader aus der vergangenen Saison nicht nur zusammengehalten, sondern sich sogar noch sehr namhaft verstärkt.

Middendorf: Und haben auch schon die Hotelzimmer in Wermelskirchen gebucht, da sie davon ausgehen, dass sie am Sonntag im Endspiel stehen. Aber ich könnte jetzt die Phrase „Der Ball ist rund“ in den Raum werfen.

Das klingt auch so, dass Wilhelmshaven in der neuen Saison der große Favorit auf den Aufstieg in die 2. Liga ist. Im ersten Spiel der Meisterschaft in gut einer Woche geht es für Sie zu Eintracht Hagen, die auch aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind und dorthin mit Macht zurückwollen. Sind die Panther jetzt bereits für diese beiden sehr schwierigen Aufgaben gerüstet?

Mutz: In den vergangenen Jahren haben wir immer noch ein paar Spieltage gebraucht, um richtig da zu sein. Aktuell kommen ja auch noch Verletzungssorgen bei uns dazu. Aber die Jungs brennen und freuen sich riesig auf diese Aufgaben.

Frage an den Chef: Mit welcher Zielsetzung lassen Sie die Panther in der Meisterschaft von der Leine?

Middendorf: Wenn wir am Ende den sechsten Rang belegen würden, wäre das ein Riesenerfolg. Aber selbst ein einstelliger Tabellenplatz wäre prima.

ZUR PERSON HANS-JÜRGEN MIDDENDORF Der Macher bei der HSG Bergische Panther wurde am 2. April 1952 in Wermelskirchen geboren. Dort lebt der selbstständige Kaufmann, der Sportgeschäfte betreibt, mit seiner Ehefrau. Gemeinsam haben sie einen Sohn. Middendorf selbst hat Handball beim TuS Wermelskirchen gespielt. Durch die Spielgemeinschaft HSG Hilgen/Niederwermelskirchen hat er den Weg nach Hilgen gefunden und war dann Wegbereiter der Panther. MARCEL MUTZ Der Trainer des Drittligisten wurde am 7. Mai 1987 in Leverkusen geboren. Mit seiner Lebensgefährtin lebt er in Wermelskirchen. Der Bankkaufmann leitet dort die Filiale der Volksbank im Bergischen Land. Die handballerischen Wurzeln von Mutz liegen beim CVJM Wermelskirchen. Mit dem HC Wermelskirchen ist er später in der Verbandsliga aufgestiegen. Er geht in seine vierte Saison als Trainer der 1. Mannschaft der Panther.

Aber Sie sind doch kürzlich erst im Frühjahr als Dritter ins Ziel gekommen?

Mutz: Genau dieser dritte Platz ist gefährlich und könnte ein Fluch sein. Die Liga ist viel stärker geworden. Über Wilhelmshaven und Hagen haben wir schon gesprochen. Mit den Rhein Vikings kommt noch ein dritter Zweitliga-Absteiger dazu. Aber bei ihnen muss man abwarten. Die Aufsteiger bringen eine unglaubliche Klasse mit. Dazu hat Longerich personell aufgerüstet. Schalksmühle-Halver ist immer bärenstark. Und die 2. Mannschaften aus Lemgo, Minden und Gummersbach sind echte Wundertüten.

Mit den Leichlingern Henning Padeken und Bastian Munkel sowie Henrik Heider aus Langenfeld haben Sie sich aber mit drei erfahrenen Drittligaspielern verstärkt.

Mutz: Allerdings muss man bei Henning und Bastian berücksichtigen, dass sie wegen Verletzungen lange ausfielen und noch Rückstand haben. Und außerdem treffen uns die aktuellen Ausfälle von Justus Ueberholz und Simon Wolter schwer.

Middendorf: Bei uns gilt wie in den vergangenen Jahren der Slogan: Die Mannschaft ist der Star. Und in der gibt es ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Wichtig ist für uns auch, dass fast alle Spieler aus der Region kommen.