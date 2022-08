Alle freuen sich auf jede Menge Lokalkolorit

Ein Aufeinandertreffen der Landesligisten ATV Hückeswagen und der HSG Radevormwald/Herbeck ist am Samstagnachmittag in den Platzierungsspielen in Neuenkamp möglich.

Remscheider Landesligist HC BSdL richtet am Samstag ein Turnier in der Halle Neuenkamp aus.

Von Peter Kuhlendahl

Auf sehr interessante sportliche Vergleiche und viel Lokalkolorit können sich die Aktiven und die Besucher der Bergischen Handball-Meisterschaft freuen, die an diesem Samstag in der Sporthalle Neuenkamp über die Bühne geht. Ausrichter ist der Remscheider Landesliga-Aufsteiger HC BSdL, der dabei zwei künftige Ligakonkurrenten und drei Verbandsligisten begrüßen kann.

Allerdings findet das Turnier in diesem Jahr in einer abgespeckten Version statt. „Uns fehlte im Vorfeld einfach die nötige Planungssicherheit“, erklärt der HC-Vorsitzende Christian „Teddy“ Ante, warum aus einer Dreitages- jetzt eine Eintagesveranstaltung wurde.

Gespielt wird am Samstag nun in zwei Gruppen. Die Spielzeit beträgt dabei jeweils zweimal 20 Minuten. In der Gruppe A messen sich die Verbandsligisten Bergische Panther II und Haaner TV sowie der Landesligist HSG Radevormwald/Herbeck. In der Gruppe B sind neben dem Gastgeber Verbandsligist LTV Wuppertal II und Landesligist ATV Hückeswagen am Start.

Die Gruppenspiele beginnen um 9.30 Uhr. Gegen 15.15 Uhr sollen diese Partien dann über die Bühne sein. Die Zweitplatzierten der Gruppen bestreiten dann um 16 Uhr das Spiel um den dritten Platz. Das Finale der Erstplatzierten steigt um 17 Uhr.