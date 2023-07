Alle erwarten eine schwierige Saison

Die Frauen der Bergischen Panther befinden sich in der Vorbereitung.

Bergisches Land. Auch die Handballerinnen in der Region befinden sich in der Vorbereitungszeit auf die neue Saison. Wie der eine verbliebene Oberligist und die beiden Verbandsligisten, die ein gemeinsames Ziel haben. Aufgrund des erhöhten Abstiegs wollen sie schnell auf der sicheren Seite sein. Wobei mit dem Rückzug des LTV Wuppertal in der Verbandsliga der erste Absteiger bereits feststeht.

Bergische Panther: Bereits seit Ende Mai wird beim Oberligisten bereits wieder gearbeitet. Eine Pause legt das Team in diesen Tagen noch einmal ein. Ab dem 10. Juli beginnt die richtig heiße Phase. Ab dem 17. Juli steht dann auch endlich wieder die Halle zur Verfügung. „Die körperlichen Grundlagen sind aber gelegt. Auch im Urlaub, den die eine oder andere Spielerin schon hinter sich hat, haben sich alle fit gehalten“, berichtet Frauenwart Christian Schmitz. An der Remscheider Talsperre und auf dem Hilgener Sportplatz wird und wurde gearbeitet. Außerdem stehen einige Testspiele auf dem Programm.

Aus personeller Sicht ist der Großteil des Kaders zusammengeblieben. „Allerdings reißt es eine Lücke, dass Rechtsaußen Yagmur Sahbaz aus beruflichen Gründen nur noch im Notfall zur Verfügung steht“, sagt Schmitz. Neuzugang Michelle Röhrig (Rade/Herbeck) braucht noch Zeit. Aus der eigenen A-Jugend rücken Marie Klesper, Paulina Eschemann, Carlotta Schäfer und Lilli Haack auf.

HSG Radevormwald/Herbeck: Die Bergstädterinnen stehen nach dem Abstieg nun in der Verbandsliga vor einem Umbruch. Dies fängt beim neuen Coach Boban Koljkovic an, der seine neuen Schützlinge bereits am 12. Juni um sich versammelt hatte. „Wir hatten dann in der Woche jeweils drei Einheiten mit Hallen- und Lauftraining“, berichtet er. Die richtig heiße Phase beginnt am 10. Juli. Ein paar Tage später werden dann auch Chiara Platte und Jessi Mittelmann, die beide eine Schwangerschafspause hatten, wieder an Bord sein. Ansonsten ist der Kader nach einigen Abgängen sehr jung. Personell nachlegen müssen die Rader noch auf der Torhüterinnenposition. Annika Konopka hat sich an der Schulter verletzt und muss operiert werden. Wie lange sie ausfällt, steht noch nicht fest.

Wermelskirchener TV: Seit knapp zwei Wochen sind die Wermelskirchenerinnen unter ihrem Coach Oliver Elitzke aktiv. „Wir haben schon einige Hallenzeiten hinter uns und noch einige vor uns“, berichtet der Trainer. Allerdings gibt es in der Vorbereitungszeit auch Abwechslung. Das Team absolviert wieder ein sogenanntes Bootcamp, das von den Remscheiderinnen Katrin Leimgardt und Jenni Geißler angeboten wird, und bei dem etwas für Fitness, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit getan wird. Die braucht das Team auch für eine harte Saison. Elitzke: „Fünf Teams hinter sich zu lassen, um die Klasse zu halten, ist eine Herausforderung.“

Der stellen sich auch die Neuzugänge Saskia Schneider und Lisa Plückebaum, die früher in Radevormwald gespielt haben, aber erst im September zur Verfügung stehen. Verabschiedet haben sich Savannah Düring und Stefanie Figge. Der WTV startet erst eine Woche später in die Saison. Da am letzten Augustwochenende in Wermelskirchen Kirmes ist, hat Mettmann-Sport dem Wunsch einer Spielverlegung zugestimmt.