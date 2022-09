Alit Osmani ist zurück

Die Kreisliga B im Überblick.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B, Gruppe A, setzte sich der Dabringhauser TV III mit 6:3 (3:0) gegen die Zweitvertretung der SG Hackenberg durch. Beim Gastgeber gab es drei Doppeltorschützen: Florian Buchholz, Samuel Arndt und Francesco D´Angio. Für die SGH II trafen: Kevin Fuhrmann, Denis Husselmann und Martin Schneider. Das torreichste Spiel des Tages fand am Griesberg statt. Dort bezwang der BV Burscheid II den 1. FC Klausen mit 10:4. Vierfacher Torschütze war Orhan Celik. Kuriosum: Zur Pause hatten die Gäste noch mit 4:1 geführt. Einer ihrer Torschützen: der reaktivierte Oldie Alit Osmani.

In der Gruppe 2 zieht der SSV Bergisch Born III an der Spitze einsam seine Kreise. Ein Selbstläufer war es aber nicht, bis der 4:2-Erfolg beim BV 10 Remscheid III feststand. Erst in der Nachspielzeit gelang Tim Sieckendieck der erlösende vierte Treffer. Der Abstand auf den RSV Hückeswagen beträgt schon sechs Punkte. Allerdings hat der RSV (2:1 gegen den DTV II) ein Spiel weniger absolviert. -ad-