Alexander Dick ist der Mann des Tages

So jubelte der Sieger: Die Spieler des SV 09/35 Wermelskirchen bedankten sich bei Torhüter Alexander Dick für den entscheidenden abgewehrten Neunmeter.

Indoor-Cup des SK Ülküspor wird mehr und mehr zu einer Erfolgsgeschichte. SV 09/35 und Born machen es spannend.

Von Peter Brinkmann

Mit einem Lächeln konstatierte Guido Krüger nach dem Endspielerfolg des SV 09/35 Wermelskirchen über den SSV Bergisch Born beim 2. Indoor-Cup des SK Ülküspor Remscheid: „Es läuft ganz gut für uns.“ Der Wermelskirchener Co-Trainer durfte sich nach dem 9:8-Erfolg über den SSV Bergisch Born, welcher nach Neun-Meter-Schießen feststand, nämlich auch noch über den Sieger-Scheck des Veranstalters in Höhe von 500 Euro freuen.

Die Eifgen-Kicker hatten zuvor alle Partien in der Sporthalle Neuenkamp für sich entschieden. Zu den Matchwinnern im Finale avancierten Umut Demir, der den letzten Ball für den SV 09/35 verwandelte, und Keeper Alexander Dick, der den letzten Borner Neunmeter abwehren konnte.

Teamarbeit war Grundlage für ein großartiges Turnier

Chef-Organisator Ismail Ergül vom SK Ülküspor fiel nach der Veranstaltung ein Stein vom Herzen: „Vier Monate Vorbereitungszeit haben sich gelohnt. Wir haben eine tolle Teamarbeit an den Tag gelegt.“ Nicht nur die warmen Speisen, die am Abend ausverkauft waren, fanden großen Anklang bei den Teilnehmern. Auch eine Showeinlage als Pausenfüller vor dem Halbfinale mit Akteuren aller Teams als „Bubble-Balls“ sorgten für beste Laune. Isa Hacisalihoglu, Spieler beim Veranstalter, blies ins gleiche Horn: „Wir haben viel Lob von allen Teams erhalten und die Veranstaltung gut über die Bühne gebracht.“ Dabei nahm Hacisalihoglu das Ausscheiden seines Teams nach der Vorrunde, wo man lediglich beim 2:2-Remis gegen den TS Struck punkten konnte, entspannt zur Kenntnis.

+ Die Showeinlage mit den Bubble-Balls sorgte für beste Unterhaltung bei den Teilnehmern und auf den Rängen. © Elias El Ghorchi

Die zweite Auflage des Indoor-Cups um den Pokal des Autohauses Göksu hielt alle Aktiven und Zuschauer den ganzen Tag unter Spannung. Da die zwölf Teams in zwei Sechsergruppen jeweils gegeneinander spielten, bevor das Halbfinale feststand, ertönte schon um 10 Uhr der Startschuss für das Turnier, ehe abends der Turniersieger ermittelt wurde.

Bereits um 6.30 Uhr hatten sich die freiwilligen Helfer in der Halle eingefunden. „Wir standen beim Aufbau der gesamten Konstruktion unter großem Zeitdruck, aber am Ende hat ja alles gut geklappt“, bilanzierte Ismail Ergül. Wie in der Vorwoche beim BKV-Turnier wurde „normaler“ Hallenfußball mit Bande ohne Futsal-Regeln gespielt, und auch diesmal sorgte der Budenzauber für beste Stimmung bei allen Beteiligten.

Nach dem ersten Halbfinale gab es „Meinungsverschiedenheiten“

Die Unparteiischen mussten trotz der körperbetonten Spielweise keine einzige rote Karte zücken, lediglich gegen Ende der ersten Halbfinalpartie zwischen Bergisch Born und dem Dabringhauser TV gab es eine Rudelbildung mit kleineren Meinungsverschiedenheiten. In jeder zweiten Partie des DTV stand übrigens Torwartroutinier Michael Röttgen im Gehäuse, der seine Paraden mit einem Schmun-zeln kommentierte: „Ich bin bei meinen Auftritten ungeschlagen geblieben.“

Die komplette 1. Mannschaft des Landesligisten FC Remscheid war ebenfalls vor Ort, um als Zuschauer den Akteuren der eigenen Zweiten die Daumen zu drücken. Der FCR II schied zwar nach der Vorrunde aus, doch Emre Circir, Neuzugang der Ersten, war begeistert: „Es macht großen Spaß, hier zuzuschauen.“ Und Circir sollte mit seinem Tipp auch Recht behalten: „Die Wermelskirchener werden den Titel wohl gewinnen.“

Nach der erfolgreichen Vorrunde ließ der Favorit weitere Taten folgen und schlug im Halbfinale den RSV Hückeswagen mit 3:1. Im Finale mussten die Spieler von Neno Postic jedoch zittern. Gegen den SSV Bergisch Born schoss man zwar eine 3:0- und 4:2-Führung heraus, kassierte jedoch Sekunden vor der Schluss-Sirene den 4:4-Ausgleich.

EHRUNG TORJÄGER Als bester Torjäger des Turniers wurde Serkan Özkan vom Dabringhauser TV geehrt, der im Turnierverlauf neunmal zugeschlagen hatte. Der DTV verlor zwar sein Halbfinale mit 3:4 gegen den SSV Bergisch Born, ergatterte jedoch nach dem 4:2 im Neun-Meter-Schießen gegen den RSV Hückeswagen den dritten Rang. Trainer Hannes Diekamp hatte die Veranstaltung vorzeitig verlassen, um den nächsten Meisterschaftsgegner Jägerhaus Linde zu beobachten.

Beim Finalschießen sorgten die bereits erwähnten Demir und Dick für das umjubelte Wermelskirchener Ende. Die Siegerehrung wurde von Gastgeber Ülküspor zelebriert.