Albrecht Franz hat ein Herz für den Nachwuchs

Tischtennis: Trainingseinheit am Samstag.

Remscheid. Nachwuchs zu gewinnen, ist für die Tischtennisvereine ein schwieriges Unterfangen. Das weiß auch der Remscheider Albrecht Franz, der seit vielen Jahren verschiedene Clubs unterstützt. An diesem Sonntag veranstaltet er nun einen besonderen Trainingstag für den Nachwuchs aus drei Club, die ihm besonders am Herzen liegen. Das sind die SG Kolping Remscheid, der TV Herbeck und der ASV Wuppertal.

Für Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus diesen drei Teams finden ab 11 Uhr in der Sporthalle Lüttringhausen nun besondere Einheiten statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der SG Kolping. Das Training leiten werden Olga Koop und Adrian Dodean.

Die frühere Bundesligaspielerin Koop, die aktuell noch für Zürich Affoltern in der ersten schweizerischen Liga spielt, betreibt in Essen und Zürich Tischtennis-Schulen. Ihr Wissen will sie an den Nachwuchs weitergeben. Wie auch der Rumäne Dodean, für den SV Union Velbert im Einsatz ist. Der 38-Jährige hat für Werder Bremen und den TTC Zubrücke Grenzau in der Bundesliga gespielt und der Europameisterschaft 2009 mit der Mannschaft die Bronzemedaille gewonnen. Albrecht Franz hat seine guten Kontakte spielen lassen, und das Duo nach Remscheid zur Einheit mit dem Nachwuchs gelotst. pk