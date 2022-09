Alarmglocken läuten bei Teams noch nicht

Handball: Oberliga-Frauen

Von Ralf Paarmann

HSG Radevormwald/Herbeck – Fortuna Düsseldorf II (Sa., 16.20 Uhr, Hermannstraße). Die Kaderstärke macht HSG-Trainer Carsten Jekel die meisten Sorgen: „Wir haben in den bisherigen Spielen zu Beginn gut mitgehalten, sind dann aber eingebrochen, weil meine Spielerinnen müde wurden und Wechselalternativen fehlen.“ Das Resultat für den Aufsteiger ist deshalb ernüchternd. Alarm schlägt aber noch niemand, denn die bisherigen Gegner sind, wie auch der kommende, eher in die Kategorie „Oberes Tabellendrittel“ einzuordnen. Die echten Härtetests für die Raderinnen kommen erst noch. Bis dahin gilt es, mit ansprechenden Leistungen Selbstvertrauen in der neuen Liga zu gewinnen.

SV Straelen – Bergische Panther (So., 17 Uhr). Der Start in die Saison läuft nicht optimal. Das Team von Trainer Boris Komuczki ist bislang ohne Punktgewinn und auch in Straelen Außenseiter. Frauenwart Christian Schmitz ist aber entspannt: „Die für uns wichtigen Spiele kommen erst noch. Gegen Witzhelden hat man gesehen, dass mit der richtigen Einstellung positive Überraschungen bei uns möglich sind.“ Der Kader der Panther ist am Sonntag sehr dünn, da Louisa Boll und auch Lilli Rath fehlen werden. Unterstützung aus der Reserve und der A-Jugend gibt es nicht.