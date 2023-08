Aktuell von Freitagabend: FCR verliert, DTV gefühlt auch

Marvin Blume (am Ball) und Co. zogen gegen Holzheim, mit dem Torschützen Hiromasa Kawamura, den Kürzeren.

Remscheider unterliegen in Neuss, Dabringhauser spielen in Vohwinkel 1:1.

Von Fabian Herzog

Neuss/Wuppertal. Fußball unter Flutlicht am Freitagabend – diese drei „F“ stehen in der Regel für die großen Emotionen. Im Falle des FC Remscheid, der im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga bei der Holzheimer SG zu Gast war, und des Bezirksligisten Dabringhauser TV, der es auswärts mit dem FSV Vohwinkel zu tun bekam, bedeuteten sie vor allem eines: Frust. Der FCR verlor mit 0:3 (0:1), der DTV musste sich nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Für die Remscheider lief es maximal unglücklich. Erst schieden Adis Babic (15.) und Phil Knop (26.) früh verletzt aus, dann knallte Hiromasa Kawamura den Ball per Traumtor für starke Neusser in den Winkel (45.). Nach dem Seitenwechsel fiel auch noch Belzer, der für Babic gekommen war, aus. Trotzdem wurde der FCR plötzlich stärker und hatte per Foulelfmeter die Riesen-Ausgleichschance. Doch Ahmed Al Khalil scheiterte am Neusser Schlussmann (61.). So kam, was kommen musste. Das 2:0 (71.) und 3:0 (75.) brach dem Team endgültig das Genick.

In Vohwinkel hatte Dabringhausen die klar besseren Möglichkeiten. Aber weder Ahmed Öztürk (2.) noch Tristan Maresch (44.) brachten den Ball im FSV-Tor unter. Der Chancenwucher ging auch nach der Pause weiter, bis Justin Lüdtke den DTV scheinbar erlöste (78.). Doch zwei Minuten vor Schluss glichen die Wuppertaler aus. „Dem 1:1 ist ein klares Foulspiel vorausgegangen“, ärgerte sich Co-Trainer Acar Sar maßlos.