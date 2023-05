Schwimmen: So lief die Deutsche Meisterschaft in Berlin für die Remscheider

Schwimmen: Nachwuchs-DM in Berlin - Larus Thiel, Gian Luca Reduth, Eltje Hesse und Karim Allaham am Start.

Remscheid. Fünf Tage dauerten die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die am Samstag in Berlin zu Ende gingen. Mit dabei waren auch einige Remscheider Aktive.

Am erfolgreichsten schnitt wieder Larus Thiel ab. Der Schwimmer der SG Bayer konnte seine sechs Titel aus dem vergangenen Jahr allerdings nicht verteidigen. Gold gewann der Remscheider über 100 Meter Freistil (53,33 sec), 50 Meter Schmetterling (25,96 sec) und 50 Meter Freistil (24,15 sec). Über 200 Meter Freistil musste er sich in 1:59,81 um 13 Hundertstel geschlagen geben und wurde Zweiter.

Der Remscheider Gian Luca Reduth, der auch für die SG Bayer antritt, gewann Silber über 50 Meter Schmetterling (25,43 sec) und 50 Meter Rücken (27,13 sec).

Knapp am Finale vorbei schwamm Eltje Hesse von der SG Remscheid über 50 Meter Freistil. Nach 27,74 Sekunden – exakt ihre bisherige Bestzeit – belegte sie den zehnten Platz. Die Hoffnung, über die Warteliste in den Endlauf zu kommen, erfüllte sich nicht. Nur 40 Minuten später war sie wieder im Wasser und absolvierte die 100 Meter Rücken in 1:10,16 Minuten. Zum Auftakt am Samstag belegte Eltje Hesse über 50 Meter Rücken den 15. Platz und blieb knapp über ihrer Bestzeit. „Sie hat alles umgesetzt. Wir sind sehr zufrieden“, lobte SG-Trainerin Sandra Kappe.

Wie auch Karim Allaham, dem man bei seinem ersten DM-Start die Nervosität zwar anmerkte. Dennoch blieb er über 50 Meter Freistil (27,28 sec) nur 32 Hundertstel über seiner Bestzeit.