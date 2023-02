Adams verlängert Vertrag in Gräfrath

Sie fühlt sich pudelwohl in ihrer bergischen Heimat. Die aus Burscheid stammende Pia Adams hat ihren Vertrag beim HSV Solingen-Gräfrath vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Nach ihrem Wechsel vom Bundesligisten BSV Sachsen Zwickau nach Gräfrath im Sommer 2022 hat die 27-Jährige inzwischen erheblich dazu beigetragen, dass der HSV die Tabelle der 2. Handball-Bundesliga anführt. So ist eine weitere Zusammenarbeit nur logisch. Adams, die aus einer positiv handballverrückten Familie stammt, sagt: „Ich freue mich auf spannende Herausforderungen und werde alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen.“ Sie gilt bei ihrem Club als Führungsspielerin. In der Abwehr steht sie im Mittelblock, im Angriff hat sie ihre Stärken im Rückraum. -ad-