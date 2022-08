Abstieg droht, Rang zwei ist versöhnlich

Für Rot-Weiß endet die Saison.

Hinter den Tennis-Herren 55 liegt eine Saison, die unglücklich verlaufen ist und auf einem Abstiegsplatz der Regionalliga endet. Das ließ sich am letzten Spieltag nicht mehr regulieren – der SC Rot-Weiß Remscheid hatte spielfrei. Rein theoretisch gibt es wegen möglicher Altersklassenwechsel doch noch eine Option auf den Klassenerhalt. Ob das annähernd realistisch ist, werden die kommenden Wochen zeigen. Wahrscheinlicher ist, dass eine lange Ära endet.

Mit ein Grund dafür, dass „nur“ zwei Partien in der Saison gewonnen werden konnten, war die Verletzung von Eric Mampaey. Der Neuzugang aus Belgien hatte sich gleich in der ersten Begegnung verletzt, fehlte gegen „Mitbewerber“ um die Abstiegsplätze sehr.

Ein Trost: Im Winter werden die Herren 55 des SC Rot-Weiß weiterhin in der höchsten Klasse vertreten sein und eine Mannschaft melden. Zudem konnte Udo Zirden am Wochenende die offenen Overather Stadtmeisterschaften in der M55 für sich entscheiden. Dabei setzte er sich unter anderem gegen die deutsche Nummer 42 und die Nummer 56 durch.

Auf einen versöhnlichen Saisonabschluss können die Herren 60 des SC Rot-Weiß Remscheid verweisen, für die die Niederrheinliga mit Rang zwei endet. „Das war noch einmal ein schöner Tennisnachmittag“, sagte Michael Rohwer, Spieler und Sprecher des Teams. Bei Meiderich 03 gelang ein 6:3-Erfolg, der die Vize-Meisterschaft bedeutet. Am Sieg beteiligt waren Frank Piesker, Michael Rohwer, Jörgen Höh, Frank Hemmerling, Ralph Schöpp und Dirk Petermann. In die Wintersaison wird man in der Niederrheinliga als Titelverteidiger starten. Auch kein schlechtes Gefühl . . . -ad-