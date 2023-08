Abseits oder kein Abseits: Das war die große Frage

Ein großartiger Pokalabend im Röntgen-Stadion – da blieb der Mikrofonanlage die Spucke weg.

Remscheid. Sie standen zusammen. In höchst emotionaler Stimmungslage. Schauten immer wieder auf das Handy des verletzten Kapitäns Adis Babic. Der hatte die umstrittene Szene aufgenommen, welche noch lange für Gesprächsstoff sorgen sollte. Hatte Patrick Posavec in der 70. Minute wirklich abseits gestanden, als seinem Kopfball zum vermeintlichen 1:1 die Anerkennung verwehrt geblieben war? „Ich glaube ja“, sagte Babic. Posavec selbst erklärte: „Vom Gefühl her war es kein Abseits.“ Doch was zählen schon Gefühle im Fußball? So sorgte Toni Zupo mit seinem Last-Minute-Ausgleich schließlich für die Verlängerung. „Mit ein wenig Glück hätten wir das Spiel auch gewinnen können“, meinte der Angreifer völlig zurecht.

+ Die große Pyroshow, hier auf Seite des WSV. Die Partie musste ein wenig später beginnen. © Andreas Dach

Das war den Remscheidern trotz aufopferungsvollen Kampfs nicht hold gewesen. Dafür jede Menge Anerkennung. Von den Zuschauern. Und auch vom Gegner. Niklas Dams, aus vergangenen Drittligazeiten bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund schon einiges gewohnt: „Wie hatten uns so ein schwieriges Spiel nicht erhofft. Es war eine tolle Atmosphäre. Wir müssen daraus lernen, weil wir auch in der Liga auf Gegner treffen können, die gut gestaffelt hinten drin stehen.“

Ja, das ganze Drum und Dran hatte etwas. Nicht nur wegen der Pyrotechnik aus beiden Fangruppierungen, welche das altehrwürdige Stadion unmittelbar vor dem Anpfiff in einen bunten Nebel hüllte. Die Unterstützung von FCR- und WSV-Sympathisanten war prächtig, erinnerte fast ein wenig an die guten alten Zeiten, als man vor 10.000 Zuschauern die Klingen kreuzte. Diesmal waren es laut Geschäftsführer Torsten Greuling 2200: „Wir müssen aber noch zählen.“ Es dürften durchaus einige mehr gewesen sein, auch wenn die ergiebigen Regenfälle in den Stunden vor dem Beginn bestimmt noch Fußballfreunde abgehalten hatten.

Wer erschienen war, dürfte das in keiner Sekunde bereut haben. Auch nicht Helden von früher. Sigitas Jakubauskas hatte extra eine Medaille aus der Saison 1993/1994 mitgebracht. Damals feierte der FCR den Titel auf FVN-Ebene. „Teammanager Mike Zintner hat mich gebeten, sie der Mannschaft vor dem Anpfiff zu zeigen“, sagte der Litauer. „Als Motivationsspritze.“ Fast hätte es etwas gebracht. Auch André Stocki war da und Carsten Pröpper. Das bergische Duell zieht halt immer.

Nur einer war untröstlich. Die Stimme von Stadionsprecher Marcus Schmidt blieb ruhig. Unfreiwillig. Die Lautsprecheranlage funktionierte nicht, auch wenn Elektriker versuchten, sie kurzfristig in Schuss zu bringen. Schmidt: „Es kann sich kaum jemand vorstellen, wie sehr mir das Herz blutet. So viele Gelegenheiten wird es nicht mehr geben, vor solch einem Publikum, Ansagen zu machen.“

Die befürchteten Ausschreitungen blieben aus. Tristan Krämer als Sprecher der Polizei um 21.30 Uhr: „Es gab keine nennenswerten Störungen.“ So blieben Schirme das einzige Aufregerthema. Schirme? Genau! Die größeren Modelle mussten im Eingangsbereich abgegeben werden. Als es heftig regnete.