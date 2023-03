Abpfiff: Wir gehen sonntags live auf Sendung

„Abpfiff“ ist das neue Format, das die Lokalsportredaktion des RGA auf ihrem Instagram-Kanal rgalokalsport präsentiert.

Abpfiff. Habt Ihr an den beiden vergangenen Sonntagabenden auch schon mal bei uns reingeschaut oder reingehört? Hinter „Abpfiff“ verbirgt sich ein neues Format, das die Lokalsportredaktion des Remscheider General-Anzeigers auf ihrem Instagram-Kanal rgalokalsport präsentiert. Die jeweils diensthabenden Sportredakteure, die sich aus dem Trio Andreas Dach, Fabian Herzog und meiner Wenigkeit rekrutieren, berichten dort immer live darüber und tauschen sich aus, was sie am langen Sportwochenende erlebt haben. Nie bierernst und auch mit persönlichen Noten versehen.

Ergebnisse, Torschützen und Spielberichte stehen dabei nicht im Vordergrund. Die gibt es wie gewohnt ausführlich in unserem Print- und Online-Angebot. An den Sonntagabenden soll es beispielsweise darum gehen, das Geschehen ganz aktuell einzusortieren. Was auch zu der einen oder anderen Diskussion führen kann, da auch wir natürlich nicht immer einer Meinung sind. Wir wollen einfach auch lebendig darstellen, wie die Arbeit an den Wochenenden in der Sportredaktion eben ausschaut.

Außerdem gibt es immer wieder die eine oder andere Anekdote zu erzählen, die es nicht in die Printausgabe geschafft hat. Wie zum Beispiel die eines Handball-Schiedsrichters, der zu seinem Einsatz zu spät kam, dann aber mit Nachdruck darauf bestand, das Spiel, das längst von einem Kollegen geleitet wurde, doch noch zu pfeifen. Dies konnte ich am letzten Sonntag zum Besten geben. Fehlen darf auch nicht ein erster Blick in die Woche oder schon in Richtung des nächsten Wochenendes.

Unter uns Redakteuren werden wir allerdings auch nicht bleiben. In Zukunft wollen wir immer mal wieder Gäste dazu bitten, die am jeweiligen Wochenende im Mittelpunkt standen. Lasst Euch einfach überraschen, was an den nächsten Sonntagabenden so alles passiert. Auf Sendung gehen wir übrigens zwischen 20 und 22 Uhr für ein Viertelstündchen. Das hängt immer davon ab, was aktuell noch ansteht. Und dann heißt es: Abpfiff.

TOP Interesse für den neuen Lehrgang der Schiedsrichter-Anwärter. Gleich 34 Teilnehmer waren am ersten Schulungsabend zusammengekommen.

FLOP Absagen in der Fußball-Bezirksliga der Frauen. Gleich drei Mannschaften sind am letzten Wochenende zu ihren Spielen nicht angetreten.