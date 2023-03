Abend des Sports: Remscheid steht für Breiten- ,aber auch für Spitzensport (mit vielen Fotos)

Der Remscheider Abend des Sports steht für Gefühle. Der Termin für eine Wiederholung steht bereits fest.

Von Andreas Dach

Remscheid. Es hätten gerne noch ein paar Gäste mehr sein dürfen. Wer am Freitagabend nicht im schmucken Teo Otto Theater war, hat beim Remscheider Abend des Sports etwas verpasst. Stunden, welche die Stadt und der Sportbund nutzten, um Aktiven für bemerkenswerte Leistungen der zurückliegenden drei Jahren die entsprechende Würdigung zukommen zu lassen. Dies in einen sympathisch-frischen Rahmen verpackt, der für Kurzweiligkeit stand. Journalist Bernd Hamer und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz warfen sich die Verbalbälle gekonnt zu, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. In dem standen Einzelsportlerinnen- und -sportler, Mannschaften und Ehrenamtler.

Das Schönste: Es wird eine Fortsetzung im kommenden Jahr geben. „Merken Sie sich den 21. April 2024 vor“, sagte Mast-Weisz. „Für den Tag haben wir das Teo Otto Theater schon wieder gebucht.“ Gut so! Man drückt aufs Gaspedal bei der Stadt, welche angesichts der Coronapandemie in der Vergangenheit manches Mal als Spaßbremse fungieren musste. Auch und gerade im Sport. Das ist vorbei. Zumal künftig auch wieder die Sportinteressierten der Region maßgeblich Einfluss haben werden – man kehrt zu dem Modus einer Sportlerwahl zurück. Das war diesmal nicht möglich gewesen, erhöht aber den Spannungsbogen.

Auch wenn einige Aktive – wie Clara Fröhlich, Pia Terfloth, Larus Thiel, Alice Schöpp – dem Abend und den Ehrungen aus rein sportlichen Gründen (Trainingslager, Wettkämpfe) nicht beiwohnen konnten, gab es genügend andere Protagonisten, welche für besondere Momente standen. Durch prägnante Sätze, durch Charme, durch Bescheidenheit. Wie von Hans Heinz Schumacher, der von seiner Teilnahme am Ironman Hawaii berichtete: „Das war ein Traum von mir gewesen und ein Rennen gegen mich selbst.“

Oder vom aufstrebenden Schiedsrichter Kristijan Rajkovski. Auch er formulierte Gänsehautworte: „Fußball ist meine Faszination. Irgendwann möchte ich einmal in der Bundesliga vor 50000 Zuschauern pfeifen.“ Schließlich vertrat Geschäftsführer René Endres die Judoka des RTV wortgewaltig: „Wir werden eine richtig starke Bundesliga-Saison hinlegen. Kommt alle am 3. Juni zum nächsten Heimkampf in die Neuenkamper Halle.“ Und Spitzen-Leichtathletin Amelie Klug gab zu: „Es war schon cool, zum ersten Mal das Nationaltrikot getragen zu haben.“

Worte für die Ewigkeit. Und nur ein Auszug derer, die für Beifall und zum Teil auch für feuchte Augen sorgten. Noch ein Zitat gefällig? Bitteschön. Die Remscheider Boxerin Lütfiye Tutal auf die Frage nach ihrem großen sportlichen Ziel: „Hoffentlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024.“

Man merkt schon: Remscheid steht für Breiten-, aber auch für Spitzensport. Die Mischung stimmt. Und das lässt mit Vorfreude in die Zukunft blicken. Vor allem auch mit Blick auf die vielen Talente, die sich gerade heranpirschen. Vor allem in der Leichtathletik tut sich eine Menge. Und nun? Schnell den 21. April 2023 notieren . . .

Am Rande

Das Finale der Veranstaltung, präsentiert von den Artistic Jumpers, war ganz großer Sport. Die Artisten bewiesen, dass auch in Zukunft (wieder) mit ihnen zu rechnen sein wird. Beat Hunters, Studio B – Schule für Tanz und Mini Beats sahnten ebenfalls viel Beifall ab. Ja, und für das anschließende Catering (Fa. Boop Boop, Geschäftsführer Ismail Akdag) gab es auch viel Lob.

Einwurf von Andreas Dach: Ehrenamt wirkt

+ andreas.dach@rga.de © Michael Sieber

Im Prinzip müsste man sie jeden Tag würdigen. Ehrenamtler stehen für den Sport. Erst ihr nimmermüder Einsatz macht es möglich, dass Vereine funktionieren (können). Menschen, die einfach liefern. Am liebsten im Hintergrund, bescheiden, aber dabei immens wirkungsvoll. Ohne dabei etwas einzufordern. Sie tun einfach. Sie machen. Und oft merkt man erst dann, wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen, was sie über einen langen Zeitraum geleistet haben. Das ist Ehrenamt.

Insofern ist es nur gut, dass Stadt und Sportbund bei den jährlichen Ehrungen auch diesem Programmpunkt breiten Raum geben. Diesmal standen Peter Lohse (LTV), Beate Wagemann (SGH), Stefan und Ina Garweg (beide LG), Manfred Trost (Schützenbruderschaft zum Kreuz) und Kristijan Rajkovski (Schiri, SGH) auf der Bühne. Bescheiden und sympathisch. So wie man sie kennt. Stellvertretend für viele andere, die es ebenfalls verdient gehabt hätten. Einer der schönsten Programmpunkte beim Abend des Sports. Und definitiv einer der wichtigsten.