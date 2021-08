5:2! Der FCR krönt eine Wahnsinns-Saison

Kopfballspezialist Marvin Merchel ebnet den FCR-Weg zum Pokaltriumph. Bergisch Born entpuppt sich als starker Gegner.

Von Marc Jörgens

+ Torschützen unter sich: Marvin Merchel (l.) im Zweikampf mit Borns Antreiber Anis Geus. © Holger Battefeld

„1908, die Mannschaft aus der Röntgenstadt“ – die vielen Fans des FC Remscheid skandierten immer wieder den Kult-Song und tanzten wild mit Spielern, Trainer und Betreuern im Mittelkreis. Der Landesliga-Aufsteiger krönte eine Wahnsinns-Saison mit dem 5:2 (2:2)-Kreispokal-Erfolg gegen den tapferen A-Kreisligisten aus Bergisch Born.

„Wahnsinn, wir sind am Ziel“, schrie FCR-Kämpfer Marius Suchanoff seine Freude heraus. Und Bedri Mehmeti, der sein Team mit dem Treffer zum 3:2 (52.) auf die Siegerstraße brachte, hatte nur ein Ziel: „Ich will als Erster den Pokal in den Händen halten.“

Co-Trainer Markus Hosnjak, der Urlauber Zdenko Kosanovic (erholt sich mit der Familie in Kühlungsborn an der Ostsee) vertrat, war nur stolz: „Die Luft war seit einigen Wochen raus. Es war schwierig, die Spannung für das vielleicht wichtigste Spiel der Saison hochzuhalten.“

+ Enttäuschung pur: Der SSV Bergisch Born hatte insgeheim davon geträumt, den Pokal zu gewinnen. © Holger Battefeld

Auf der anderen Seite war man natürlich enttäuscht. Neu-Trainer Sascha Odina analysierte: „Die Standardsituationen haben uns das Genick gebrochen.“ Bergisch Borns Sportvorstand Carlos Dantas fasste die 90 Minuten treffend zusammen: „Wir haben uns gut verkauft. Am Ende ist die Niederlage aber um zwei Tore zu hoch ausgefallen.“

„Es war brutal warm auf dem Spielfeld!“

Anis Geus, Spieler des SSV Bergisch Born

Gut 500 Zuschauer sahen bei sommerlichen Temperaturen (Borns Anis Geus: „ Es war brutal warm auf dem Platz.“) einen tollen Fight mit sieben Toren, einer roten Karte, die FCR-Neuzugang Ousmane Soumah nach einer Tätlichkeit erhielt (56.), und zwei Ampelkarten, die Nico Langels (FCR, 70.), Jens Sagurna (Born, 75.) sahen.

Zunächst schien der FCR nach Marvin Merchels erstem Kopfballstreich (3.) auf der Erfolgsspur. Urplötzlich kämpfte sich aber der Underdog zurück. Sicherlich auch leicht begünstigt durch umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Vincenzo Tarantino, der nicht immer richtig lag. Erst gab er einen fragwürdigen Elfmeter nach vermeintlichem Handspiel von Aleksandar Stanojevic (1:1, Geus, 31.), dann übersah er vor dem 2:1 (34.) durch Nick Salpetro ein Foulspiel an Marius Suchanoff.

SCHEMA TORE: 0:1 Marvin Merchel (3.), 1:1 Anis Geus (31., Handelfmeter), 2:1 Nick Salpetro (34.), 2:2 Marvin Merchel (40.), 2:3 Bedri Mehmeti (52.), 2:4 Marcel Elsner (83.), 2:5 Aleksandar Stanojevic (89.). SCHIEDSRCIHTER: Vincenzo Tarantino, Pascal Püllen, Hakan Hacisalihoglu. ROT: Ousmane Soumah (FCR, 56.). GELB-ROT: Nico Langels (FCR, 70.), Jens Sagurna (Bergisch Born, 75.).

Aber der FCR wollte unbedingt den Sieg und war einfach einen Tick abgeklärter. Erneut Kopfballspezialist Marvin Merchel (40.) sorgte vor der Pause für den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt wurde es nach der umjubelten FCR-Führung durch einen trockenen Schuss von Bedri Mehmeti (52.) noch hektischer. Spieler flogen vom Platz, Zuschauer diskutierten – ein typischer Pokalfight am stimmungsvollen Honsberg.

Elsner und Stanojevic machen den Deckel drauf

Aber letztendlich konnte Bergisch Born die Überzahlsituationen nicht nutzen, und der FCR machte am Ende dezimiert den Deckel drauf. Marcel Elsner (83.) und Aleksandar Stanojevic (89.) sorgten für kollektiven FCR-Jubel.

Die Party-Nacht in Blau-Weiß konnte beginnen. Einziger Wermutstropfen: Patrick Posavec schied in der Halbzeit mit einer Fußverletzung aus und konnte nur humpelnd mitfeiern. Markus Honsjak befürchtete: „Hoffentlich nicht wieder ein Mittelfußbruch!“

SSV Bergisch Born: Klein, Gillich, Arzu, Rauchhaus, Schmitz-Heinen (84. Kalbitz), Sagurna, Geus, Koch (61. Schürenberg), Köhler (54. Aliogullari), Jatzek, Salpetro.

FC Remscheid: Tauschel, Merchel, Mehmeti (87. Albayrak), Langels, Suchanoff, Soumah, Hartmann, Elsner, Posavec (46. Fischer), Kakos (85. Cakolli), Stanojevic.