40 Jahre! Sahiner lebt die Vereinstreue

Für den Remscheider Fußballer galt: Einmal Hastener TV, immer Hastener TV.

Remscheid. Seine Freunde nennen ihn „Ömi“. Oder Emilio (Erklärung folgt). Und das sind jeweils eine ganze Menge. Denn Ömür Sahiner gehört zum Typ Mensch, den man einfach mögen muss. Weil er eine Frohnatur, eigentlich immer gut gelaunt und umgänglich ist. „Ich habe noch nie mit jemandem Probleme gehabt“, sagt der 48-jährige Remscheider lächelnd, der neben seiner ausgeprägten Freundlichkeit für die uneingeschränkte Vereinstreue steht.

Im Alter von acht Jahren hat Sahiner beim Hastener TV mit dem Fußballspielen begonnen und vier Jahrzehnte später, ohne auch nur einmal gewechselt zu sein, nun dort auch seine aktive Karriere beendet. „Der HTV ist eben mein Verein. Den habe ich im Herzen“, sagt er. Deshalb kam für ihn auch gar nicht in Frage, sich abzumelden. „Ich werde immer da bleiben.“

Er hat viele Fußballer am Hasten kommen und gehen gesehen. Selbst als einmal die komplette 1. Mannschaft mit Trainer Harald Faßbender den Verein verließ und eine Gruppe Spanier nachrückte, blieb Ömür Sahiner dem HTV treu. „Ich war der einzige Nicht-Spanier“, erinnert er sich grinsend. Schnell hatte er aber einen neuen Spitznamen sicher: Emilio. „Sie haben gesagt, das müsste so sein.“

In der B-Jugend reizt ein Wechsel nach Honsberg

Einmal war Sahiner aber selbst in die Versuchung geraten, zu einem anderen Verein zu gehen. Als B-Jugendlicher reizte ihn ein Wechsel zur 1. Spvg. Remscheid. „Die hatten eine tolle Mannschaft.“ Übers Herz bringen konnte er es aber nicht. Von seinem Elternhaus aus, das direkt gegenüber dem HTV-Vereinsheim an der Oberhützer Straße liegt, konnte er sein altes Team trainieren sehen. „Da war mir schnell klar, dass es nicht geht und ich doch bleibe.“ Über die A-Jugend ging es mit Spielertrainer Thomas Ankermann („Ihm habe ich viel zu verdanken“) in den Seniorenbereich, wo Sahiner auch durch seine Vielseitigkeit bestach. „Außer im Tor habe ich überall gespielt“, erzählt der im türkischen Kayseri geborene und über die Niederlande nach Remscheid gekommene Fußballer. Am liebsten hat er aber im defensiven Mittelfeld gespielt.

+ Ömür Sahiner (hintere Reihe, rechts) trug auch schon als kleiner Junge das HTV-Logo auf dem Trikot. © ÖS

Verantwortung hat „Ömi“ Sahiner auch stets außerhalb des Platzes übernommen. Ob als Jugendtrainer, Teil des Vorstands oder Organisator diverser Mannschaftsfahrten – auf ihn war immer Verlass. Unvergessen war eine Tour nach England. Im Jahr 1994 ging´s dank Thomas Ankermann nach Ipswich, wo unter anderem ein Freundschaftsspiel auf dem Programm stand. „Da haben wir eine ordentliche Klatsche kassiert“, erinnert sich Sahiner. Zum Trip gehörte aber auch der Besuch eines Premier-League-Spiels. Paarung und Ausgang sind dem BVB-Fan immer noch präsent: „Das war Norwich City gegen Southampton und endete 4:5.“

Zu den sportlichen Höhepunkten gehören für Sahiner auch unbestritten die beiden Aufstiege 2012 und 2014 mit dem HTV in die Bezirksliga. Vor allem der erste unter Trainer José-Ramon Florez, mit dem ein Jahr später auch noch der Überraschungskreispokalsieg gegen den großen FC Remscheid gelang. Das 1:0 im Wermelskirchener Eifgen-Stadion sorgte auch dafür, dass die Hastener in den Niederrheinpokal einzogen und dann auch noch den großen KFC Uerdingen, damals Regionalligist, zugelost bekamen. Bei der 0:7-Niederlage im Röntgen-Stadion stand Sahiner nicht selbst auf dem Platz, sondern wurde als Kassierer gebraucht. „Ich musste aber auf die Uerdinger Seite, weil ich so lieb bin und es da dann bestimmt keinen Streit geben würde“, erzählt der Hastener mit einem Schmunzeln.

In der 2. Mannschaft des HTV hat er in der abgelaufenen Saison seinen Abschied gefeiert. Wie die Zukunft aussieht, sei noch nicht in Stein gemeißelt. „Mein Nachbar hat mich schon mal zum Walking Football mitgenommen“, berichtet Sahiner, der mit seinem besten Kumpel Axel Krugmann auf jeden Fall Tennis spielen möchte. „Und später dann wahrscheinlich mal Golf.“ Nur der Trainerposten, das sei nichts für ihn. „Das wäre nichts für mich“, sagt der 48-Jährige. „Dann müsste ich ja Spielern das Herz brechen, wenn ich sie nicht aufstelle. Die wären dann traurig. Damit komme ich nicht klar.“ So ist er eben. Ömür „Ömi“ Sahiner, die Hastener Frohnatur.

Ömür Sahiner

Beruf: Als gelernter Obst- und Gemüse-Fachverkäufer arbeitet Sahiner mittlerweile seit neun Jahren im Stahlhandel bei Oberste-Beulmann. „Das macht mir Spaß“, sagt er.

Familie: Seine beiden Brüder sind ebenfalls sportbegeistert. Ziya Sahiner (43) war Tennis-Stadtmeister, spielte selber lange Fußball und ist mittlerweile Jugendtrainer bei TuRa Süd. Bülent Sahiner (44) hat in der A-Jugend bei Sparta Rotterdam gespielt, später noch bei Bergisch Gladbach in der Jugend-Bundesliga und trainiert heute die B-Jugend des FC Remscheid. Ömür Sahiner hat drei Kinder: Atakan (20), Eleyna (15) und Emilio Kuzey (4).