29 Jahre her: Die IGR wird Deutscher Meister

Größen von damals treffen sich.

Im kommenden Jahr ist es 30 Jahre her, dass die IG Remscheid die Deutsche Meisterschaft im Rollhockey gewonnen hat. Das waren damals ganz starke Jahre in den 90ern, die niemand vergisst, der das erlebt. Schon gar nicht die Spieler selbst, die Trainer und Betreuer. Noch heute gibt es eine WhatsApp-Gruppe, in welcher alle Protagonisten von damals vertreten sind. Zum regelmäßigen Gedankenaustausch. Und ja vielleicht auch schon mal für spontane Treffen.

So wie es gerade in Holland geschehen ist. Wenn auch in kleinem Kreis. Tonny van den Dungen, Meisterspieler von damals, hatte die Gruppe über ein Osterturnier in Valkenswaard informiert. Das Angebot, sich dort wiederzusehen, nahmen „nur“ Holger Leonhardt und Carl-Heinz Federowsky an. Sie verbrachten schöne Tage in den Niederlanden und genossen das Wiedersehen mit van den Dungen und Arjan van Gerven, der ebenfalls vor 29 Jahren zum Meisterteam gehört hatte. Leonhardt sagte: „Sogar die Trikots von damals passten noch.“

Ob das bei allen der Fall ist, dürfte sich im kommenden Jahr herausstellen. Dann, zum „30-Jährigen“, hat man etwas Nettes in Planung. Und dann kommen sicher auch viel mehr Größen von damals zusammen.