28:28 – HSG bekommt noch die Kurve

Hoppla, wo ist denn der Ball geblieben? Marc Peppinghaus (l.) und Sebastian Droste (r.) von der HSG Radevormwald/Herbeck sorgen in dieser Szene für Verwirrung in der Abwehr der Wuppertaler.

Torarmes Derby in der Landesliga zwischen ATV und WTV endet mit einem Remis.

Von Andreas Dach

HSG Radevormwald/Herbeck – Vohwinkeler STV 28:28 (15:16). Gemeinsam mit den Bergischen Panthern III ist die HSG Spitzenreiter in der Landesliga. Nicht was die Tabelle betrifft. Vielmehr hat Rade/Herbeck bereits zum sechsten Mal in dieser Spielzeit eine Partie mit einem Unentschieden beendet. „Am Ende konnten wir uns darüber freuen“, gab Trainer Björn Frank zu. Sein Team hatte bereits mit 25:22 geführt, war dann mit 25:28 in Rückstand geraten. Um noch die Kurve bekommen. Max Hoffmann gelang kurz vor Schluss der Ausgleich. Kuriosum: Weil keine Schiedsrichter erschienen waren, einigte man sich auf die Rader Frederic Seifert und Levin Pett als Unparteiische. Tore: Droste (11/5), Franken (9), Schoermann (4), Hoffmann (2), Peppinghaus, Böhmer (je 1).

Bergischer HC III – HC BSdL 26:22 (15:11). Die Soldaten waren ohnehin schon mit kleinem Kader angereist. Als sich dann während der Partie auch noch Max Voss und Max Paulsen verletzten, konnte man die bescheidene Anfangsphase (0:5, 3:10) nicht mehr wettmachen. Auf mehr als zwei Tore kam man nicht mehr heran. Zudem überragte Silas Elsässer (BHC II) im Tor des Gastgebers. Dass der HC BSdL mit einigen Schiedsrichterentscheidungen haderte, sei noch am Rande erwähnt. Tore: Heppner (7/2), Bersau (5), Schnellhardt (3), Hackländer, Söhnchen (je 2), D. Förster, Nitsche, Sonneborn (je 1).

Ohligser TV – Bergische Panther III 35:31 (19:15). Die Gäste durften dem OTV nach dem Spiel zur vorzeitigen Meisterschaft gratulieren. „Das hätten wir gerne verhindert“, gab Teamsprecher Angelos Romas zu. Doch erst im zweiten Abschnitt, als man bis auf zwei Tore herankam (27:29), lief es besser. Vorausgegangen war eine Umstellung in der Abwehr. In der Anfangsphase leistete man sich zu viele technische Fehler. Die wurden vom verdienten Aufsteiger gnadenlos bestraft. Tore: Bick (7), Heider (6), Lock (5), Hain, Kleinert, Scheel (je 3), Gwosdz (2), Blum, Gehrt (je 1).

Niederbergischer HC – HG Remscheid II ausgefallen.Nichts wurde es mit der Begegnung zwischen dem Schlusslicht und der HGR II. Der Remscheider Trainer Fabian Flüß begründete die vorzeitige Absage: „Das Spiel wurde verlegt, weil der NHC viele Verletzte und Urlauber hat.“ Auf einen Nachholtermin hat man sich bereits geeinigt: Gespielt wird nun am Donnerstag, 20. April, um 20.45 Uhr, in Velbert.

ATV Hückeswagen – Wermelskirchener TV 18:18 (10:10).Ein Derby für Handball-Ästheten war es nicht. Aber es war enorm spannend am späten Sonntagabend und bis zum Schluss umkämpft. Die Gäste hatten den besseren Start, führten schnell mit 4:0 (8.). Später dann schien der ATV eher für einen Sieg in Frage zu kommen, als er mit 17:14 (49.) führte. Letztlich stand das Endergebnis dann bereits nach 56 Minuten fest – da konnten beide Teams noch so viel investieren, um den siegbringenden Treffer zu erzielen. Es gelang nicht. „Ich bin megastolz auf unsere Abwehrleistung“, sagte Hückeswagens Trainer Jens Greffin. „Kämpferisch war es sehr stark von uns.“ Auf WTV-Seite fand Spieler und Sprecher Lukas Hedderich: „Das Niveau war überschaubar. Es war mehr drin für uns.“

Tore ATV: Bonekämper (7), Bangert (4/1), Frischmuth, Mettler (je 2), Krempel, Koloczek, Göhlich (je 1).

Tore WTV: Siebert (5), Krutzki, Benscheidt (je 3), Galla (3/3), Zimmer (2), Knürenhaus, Schmitz (je 1).