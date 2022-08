24-Stunden-Lauf soll 2023 wieder Fahrt aufnehmen

Die Enttäuschung in diesem Jahr war riesengroß gewesen.

Für die 21. Auflage des Bergischen 24-Stunden-Laufs, der im Juni stattfinden sollte, sind nicht genügend Meldungen eingegangen. Den Verantwortlichen der Kath. Kirchengemeinde St. Bonaventura und Hl. Kreuz war nichts anderes übriggeblieben, als die Veranstaltung abzusagen. Doch deshalb aufgeben?

Das ist keine Option. Dementsprechend weist man schon jetzt auf den 17. und 18. Juni 2023 hin, wenn der Lüttringhauser Rundkurs mit Start und Ziel in der Richard-Pick-Straße wieder mit Leben erfüllt werden soll. Was auch das Rahmenprogramm betrifft. Im Januar 2023 gibt es ein Informationstreffen. Mindestens acht Staffeln müssen sich anmelden. Beim EWR-Firmenlauf an diesem Donnerstag wird man per Video-Screen für den 24-Stunden-Lauf werben. -ad-