24-monatige Sperre für Fußballer: „Wir müssen die Schiedsrichter schützen“

Kreissportgericht fällt Urteil gegen Spieler des BV 10 Remscheid II.

Von Andreas Dach

Das Sportgericht des Fußballkreises Remscheid hat eine drastische Strafe ausgesprochen. Ein Spieler des BV 10 Remscheid II ist für 24 Monate gesperrt worden. Darauf legten sich Frank Bruchertseifer als Vorsitzender der Gerichtsbarkeit, sein Stellvertreter Özgür Keser und Beisitzer Helmut Liesch bei der Verhandlung am Dienstagabend fest.

Bruchertseifer sagte dem RGA: „Wir müssen die Schiedsrichter schützen, sonst pfeift bald keiner mehr.“

Was war passiert an jenem 5. März bei der Begegnung zwischen dem BV 10 II und dem TV Herbeck in der Fußball-Kreisliga B? Zunächst einmal so viel: Das Spiel ist eine Minute vor dem Ende abgebrochen worden. Der Schiedsrichter sah sich nicht mehr in der Lage, die Partie nach einem sehr unschönen Vorfall zu Ende zu bringen.

Das bestätigte er bei der Befragung durch das Sportgericht sehr glaubhaft. An jenem Sonntag hatte der Unparteiische einem Fußballer des Gastgebers die rote Karte gezeigt. Eben jenem, der jetzt zwei Jahre lang nicht mehr im Verein Fußball spielen darf.

Was führte zur langen Sperre?

Nach Schilderung des Schiris habe ihm der BV10er daraufhin die rote Karte aus der Hand befördert, ihn leicht geschubst und (auch noch später auf dem Weg in die Kabine) beschimpft.

Der Beschuldigte bestätigte Teile der Vorwürfe, habe aber nicht geschubst. Die Verantwortlichen des Sportgerichts sahen indes keinen Grund, die Aussage des Schiedsrichters anzuzweifeln. Bruchertseifer: „Von ihm ist eine sehr souveräne Zeugenaussage gekommen.“

Strafmildernd habe sich ausgezahlt, dass der Beschuldigte sich nach dem Spiel und dem Duschen beim Schiri entschuldigt habe. Sonst wäre auch eine noch längere Sperre möglich gewesen. Letztlich werden aber auch diese zwei Jahre jemandem, der gerne Fußball spielt, richtig wehtun.