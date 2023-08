2025 möchte sie zur WM nach China

Lia Pabst in ihrem Element: In dieser Szene hat sich die hochtalentierte Torhüterin nach vorne begeben, um einen Angriff für ihren Verein KSV Rothe Mühle Essen abzuschließen.

Remscheiderin ist über das Schwimmen zur einer außergewöhnlichen Sportart gekommen.

Ein Wort reicht, um ihre Augen zum Glänzen zu bringen: Kanupolo. Die Remscheiderin Lia Pabst hat sich einer Sportart verschrieben, welche für viele noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Was bedauerlich genug ist. Es handelt sich um eine Mischung aus Handball, Basketball, Rugby und Wasserball. Alles klar? Wahrscheinlich nicht!

Sei es drum: Für die 15-jährige Schülerin des Röntgen-Gymnasiums, die dort in der 10. Klasse ihre schulische Ausbildung vorantreibt, hat Kanupolo fast schon so etwas wie Suchtpotenzial. Vater Peter verweist auf den jüngsten Familienurlaub in Österreich: „Da war Lia drei Wochen lang täglich auf dem See.“

Sie ist ehrgeizig, mag es erfolgreich zu sein. Und nimmt deshalb einen immensen Trainingsaufwand auf sich. Sechsmal pro Woche sitzt sie im Einer-Kajak. Oder hält sich im Kraftraum auf. Begonnen hat die Schülerin als Schwimmerin. Da war sie vier Jahre alt – ein Schwimmkurs beim RSV hatte ihre Beziehung zum Wasser vertieft. WaSpo, SG Remscheid – schnell war die Stadtmeisterin. „Im Brustschwimmen“, wie sie sich erinnert. Als ihre älteren Brüder Jason und René ihre Liebe zum Kanupolo entdeckten, war es bald auch um sie geschehen. Sie wechselte die Sportart, blieb dabei aber dem Wasser treu. „Bei unseren Kindern ist das immer so eine Art Gruppenzwang“, stellt Peter Pabst lächelnd heraus.

„Ich bin froh, dass meine Kinder nicht an der Konsole hocken!“

Anfangs wurden dafür noch verhältnismäßig kurze Anfahrtswege in Kauf genommen. Mit dem Wuppertaler Kanuclub hatte man am Beyenburger Stausee einen Verein in relativer Nähe gefunden. Zumindest für eine Übergangszeit. Schon damals gab es im Schülerbereich eine Kooperation mit dem KSV Rothe Mühle in Essen – sonst hätte Turniere mangels Masse nicht besucht werden können. Inzwischen spielt Lia Pabst nur noch für das Team aus dem Ruhrgebiet, welches bundesweit zu den führenden Clubs gehört und sich ganz alleine auf Kanupolo konzentriert. Anders als die Wuppertaler, die bezüglich ihres sportlichen Angebots auf mehrere Trümpfe setzen.

Seit ihrem zehnten Lebensjahr ist Essen nun die sportliche Heimat der Remscheiderin, die sich auf eine großartige Unterstützung ihrer Familie verlassen kann. Meist wird sie von den Eltern gefahren, manchmal auch von ihrem Bruder Jason. Man kann sich nur zu gut ausrechnen, was da an Kilometern pro Monat zusammenkommt. Lia Pabst dankt es mit tollen Leistungen und einer stetigen Entwicklung. Im vergangenen Jahr ist sie mit der U14 Deutscher Meister geworden, hat zudem mit der NRW-Kader-Mannschaft den Ländervergleichskampf gewonnen.

+ Gute Laune beim Redaktionsbesuch: Lia Pabst. © Andreas Dach

Am zurückliegenden Wochenende waren die Essenerinnen (mit Pabst) bei der Frauen-DM am Fühlinger See in Köln mit dabei, wurden Vierte. Schon am Mittwoch war die Familie angereist, hatte sich mit dem Wohnwagen ein feines Plätzchen am Gewässer gesucht. Vater Peter ist bei solchen Veranstaltungen gerne bei der Technik behilflich. Er begeistert sich: „Ich bin froh, dass meine Kinder sich für den Sport begeistern und nicht an der Konsole hocken.“

Im September steht die U21-Europameisterschaft in Brandenburg an. Dafür ist Lia Pabst nominiert. Als Jüngste im Team ist sie froh, überhaupt dabei zu sein“. Klammheimlich schaut sie schon zwei Jahre weiter: Dann findet die Weltmeisterschaft der U21 in China statt.

Dass sie sie ihre sportliche Laufbahn mit dem Schwimmen angetrieben hat, sollte sich nicht als Nachteil erweisen. Die Eskimorolle ohne Paddel? Für Lia Pabst kein Problem. „Die lernt man beim Kanupolo zuerst.“ Der Sport ist rasant, temporeich, manchmal auch körperbetont. Kein Zufall also, dass man Schwimmwesten trägt und Helme mit Schutzgitter. Der Ball muss mit der Hand oder dem Paddel ins gegnerische Tor befördert werden, das übrigens zwei Meter über die Wasseroberfläche angebracht ist. Trainiert wird das ganze Jahr über. Also auch im Winter. „Dann“, sagt Lia Pabst, „sind die Haare oder die Weste auch schon einmal eingefroren“. Von der Ruhr weicht man dann gerne auf den Baldeneysee aus. Der ist in den dunkleren Monaten nicht so gefährlich, was Strömung und Hochwasser angeht.

Die Remscheiderin nimmt es so, wie es kommt. Als „fliegende“ Torhüterin. Die Bälle werden mit dem Paddel abgewehrt. Und dann geht es ab nach vorne. Meist über die Außenbahn. Langweilig? Das ist Kanupolo definitiv nicht.

Gut zu wissen

Kanupolo ist Programmsportart bei den World Games. Die Sportart erfreut sich einer wachsenden Beliebtheit. Was sich schon alleine daran ablesen lässt, dass auch Schulen und vor allem Hochschulen in ihre Angebotspalette aufgenommen haben. Gespielt wird mit fliegendem Torwart.