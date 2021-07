2:0-Führungen sind nicht immer beruhigend

Nico Tauschels Einstand beim Bezirksligisten VfB Marathon misslingt. Rade kassiert späten Ausgleich.

Von Andreas Dach

VfB Marathon – SSVg. Heiligenhaus 2:5 (2:2). Willkommen zurück auf der Fußballbühne, Nico Tauschel. Willkommen im Abstiegskampf mit dem VfB Marathon. Der Torhüter „feierte“ seinen Einstand beim Bezirksligisten mit fünf Gegentreffern. „Das hatte Nico sich bestimmt ganz anders vorgestellt“, mutmaßte der Vorsitzende Bernd Seidler. Der Ex-Schlussmann des FCR kam bereits nach einer Viertelstunde für Marc-Oliver Schidzig (Magen-Darm-Probleme). Da stand es noch 0:0.

Als Edi Repp (17.) und Fabian Heinrich (32.) auf 2:0 für den Gastgeber stellten, schien alles auf ein perfektes Debüt von Tauschel hinauszulaufen. Irrtum: Als Justin Lüdtke es versäumt hatte, den Vorsprung bei zwei Großchancen auszubauen, nahm die Partie mit dem Eigentor von Pierre Fragola (2:1, 38.) eine Wendung. Danach lief nichts mehr zusammen beim immer nervöser werdenden VfB, der noch vier weitere Tore kassierte (40./52./76./90.). Kleiner Trost für Tauschel: Mit Ausnahme des vierten Gegentores war er bei allen Treffern der Heiligenhauser machtlos.

SC 08 Radevormwald – TSV Ronsdorf 1:1 (0:0). Auch wenn der SC 08 in der Schlussminute noch den Ausgleich kassierte – dieser Punkt ist wichtig für die Moral. Erst hatte Torhüter Sebastian Weber seine Mannschaft mit tollen Reflexen im Spiel gehalten, dann Titus Hoffmann mit einer feinen Einzelaktion für die Führung gesorgt (1:0, 75.). Danach dränge der hohe Favorit auf den Ausgleich. Und belohnte sich mit der letzten Aktion des Spiels durch Rodrigue Deadwood. Rades Vorsitzender Frank Dombrowskis war nur bedingt gefrustet: „Die Ronsdorfer sind keine Laufkundschaft.“

AUFSTELLUNGEN BORN Rizza, M. Koch, Adamek, Gillich, Schäfer (77. Ates), Köhler, Ferrantino, Schmitz-Heinen (80. Janz), Geus, Di Donato, Salpetro (87. Y. Koch). DTV Tiede, Deuter (75. Kedeinis), Haldenwang, M. Maier, Herold, Kaya, Danisch (46. Schiller), L. Lilliu, Maresch (57. Oungouande), Legat, Dattner. SC 08 Weber, Rogowski, Kleinjunge, Schneider, Demiroglu, Brocksieper, Kowalski (70. Klausing), Hoffmann, Özmen, Andreas (75. Keller), Albayrak (89. Berke). VFB Schidzig (14. Tauschel), Gargiullo, D. Müller, Urban (81. Prinz), Fragola, August, Paß, Heinrich, Lo Pinto, Lüdtke, Repp.

SSV Bergisch Born – ASV Mettmann 3:1 (1:1). Die Borner gingen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Nach den Toren von Anis Geus (34.), Dustin Köhler (69.) und Francesco Di Donato (73.) sagte Trainer Sascha Odina: „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das in Ordnung.“ Zunächst war der Gastgeber nach einer Unaufmerksamkeit in Rückstand geraten (30.) und hatte in einigen weiteren Situationen auch etwas Dusel. Dann berappelte sich Born aber zunehmend.

Dabringhauser TV – SSVg. Velbert U23 3:3 (2:3). Das Abschiedsspiel von Trainer Phil Waack (noch ohne neuen Verein) und Abwehrmann Marcel Maier (wechselt nach Lützenkirchen) war nervenaufreibend. Der DTV führte durch Tristan Maresch und (6.) und Marvin Dattner (12.) schnell mit 2:0. Mit gut ausgeführten Standardsituationen hatte Velbert das Blatt bis zur Pause gewendet (31./42./45.). Ausgerechnet Maier (56.) sorgte für den Ausgleich des Gastgebers. Danach wurde es hektisch. Waack: „Schade, dass wir unsere Chancen in der Schlussphase nicht mehr genutzt haben.“