17-Jähriger legt jetzt los

Man darf gespannt sein, wie sich der erst 17-jährige Jason Dean Wellershaus nun im Erwachsenenbereich schlägt. Der Remscheider wurde in diesen Tagen vom Handball-Regionalligisten SG Langenfeld als Neuzugang präsentiert, in welchen man große Erwartungen setzt. Das Talent, zuletzt in der A-Jugend-Bundesliga bei TuSEM Essen aktiv, soll künftig im Rückraum und auf Linksaußen eingesetzt werden. Wellershaus hat in der Jugend zunächst beim Lüttringhauser TV und später beim HSV Wuppertal gespielt. Jetzt nimmt seine Laufbahn offenbar so richtig Fahrt auf. ad