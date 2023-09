14 Teams wollen ins Pokal-Achtelfinale

Bergisches Land. -pk- 23 Teams aus dem Fußballkreis Remscheid nehmen insgesamt am Wettbewerb um den Kreispokal teil. 14 von ihnen sind in dieser Woche in der ersten Runde im Einsatz, um dann mit den restlichen neun Clubs, die ein Freilos hatten, das Achtelfinale auszuspielen.