1000 Tage: Er läuft und läuft und läuft

Für Frank Berghoff steht ein besonderer Tag an. Remscheider knackt die Vierstelligkeit.

Von Andreas Dach

Dieser Donnerstag ist ein besonderer Tag für Sie, Herr Berghoff.

Frank Berghoff: Das kann man wohl so sagen. Ich gehe am 1000. Tag in Folge laufen. Ohne eine einzige Unterbrechung.

Dafür wird man Ihnen wahrscheinlich gleichermaßen viel Respekt wie Fassungslosigkeit entgegenbringen.

Berghoff: Die häufigste Aussage, die ich zu hören bekomme, hat damit zu tun, dass das nicht gesund sein kann. Ich empfinde es für mich aber als gut, jeden Tag laufen zu gehen. Meistens freue ich mich schon am Vorabend darauf, 75 bis 80 Minuten nur für mich zu haben.

Wie kommt man auf solch eine Idee, täglich die Laufschuhe anzuziehen?

Berghoff: Ich bin immer schon gerne gelaufen. Einmal pro Woche. Oder zweimal. Dass daraus etwas Tägliches geworden ist, hat sich einfach so entwickelt. Ich wollte abnehmen und fitter werden. Nach drei bis vier Wochen war es dann schon ganz normal, morgens um 6 Uhr an den Start zu gehen.

Bedeutet: Der Wecker im Hause Berghoff klingelt früh.

Berghoff: Genau, morgens um 5 Uhr. Dann taumele ich ins Bad, ziehe mir die Laufklamotten an, trinke einen Tasse und lese den RGA, bevor es zur Eschbachtalsperre geht.

Und dann folgen 11,2 Kilometer.

Berghoff: Das ist die Distanz, die ich meistens zurücklege. Ich bin dann bis etwa 7.20 Uhr unterwegs, laufe nach Puls.

Eher alleine oder lieber in der Gruppe.

Berghoff: Zu 90 Prozent laufe ich alleine. Manchmal ist Arndt Burghof dabei, manchmal Jörg-Michael Brähler, manchmal meine Frau Simone. Sie ist zur Zeit aber verletzt.

Was passiert mit Ihnen, während Sie in aller Frühe bei Wind und Wetter durch die bergische Natur laufen?

Berghoff: Mir gehen 1000 Dinge durch den Kopf. Das können private Sachen sein. Oder Berufliches. Ich finde, beim Laufen kann man die Stresshormone wunderbar abbauen. Das ist manchmal wie eine Therapie.

1000 Tage in Folge . . . Sind Sie nie krank? Oder haben Termine, die das Laufen unmöglich machen?

Berghoff: Wenn ich mich in einem der seltenen Fälle mal krank fühle, schraube ich das Pensum deutlich herunter.

+ Mit seinen Kumpels Arndt Burghof (l.) und Jörg-Michael Brähler (r.) ist der Dauerläufer auch sehr gerne unterwegs. © BF

Dann laufe ich nur eine Meile. Also eine sogenannte Pflichtmeile. Das entspricht 1,6 Kilometern. Das geht immer. Und wenn es terminliche Probleme gibt, finde ich immer eine Lösung. Ich bin auch schon einmal nachts um 2 Uhr gelaufen, weil der Ferienflieger in der Frühe ging.

Urlaub ist ein gutes Thema. Wie handhaben Sie Ihre Lauflust in anderen Städten und Ländern? Dort werden Ihnen die schönsten Laufstrecken ja nicht unbedingt bekannt sein.

Berghoff: Ich finde überall meine Wege, bin unter anderem schon in Portugal, Holland, Italien, Estland, Irland und den USA gelaufen. Ich habe zum Beispiel in Amerika Los Angeles und Las Vegas auf diese Weise ganz anders kennengelernt.

Da geht es dann für Sie meist über Asphalt.

Berghoff: Das stimmt, und ich finde es furchtbar. Ich freue mich dann schon wieder auf den herrlichen Waldboden in Remscheid.

Gibt es eigentlich nie Motivationsprobleme? Das Wetter ist ja manchmal sehr bergisch . . .

Berghoff: Sicher gibt es Tage, wo man nicht so richtig Lust hat, weil es in Strömen regnet. Aber nach zwei Kilometern ist man drin, und hinterher ist die Befriedigung riesig.

Sie führen in einer App eine Statistik über Ihre Läufe. Wie viele Kilometer sind in den 1000 Tagen zusammengekommen?

Berghoff: Es sind 10700. Im Schnitt bin ich also 10,7 Kilometer am Tag gelaufen.

Haben Sie schon eine Idee, wann diese läuferische Tagtäglich-Geschichte endet?

Berghoff: Irgendwann wird das aufhören, ganz bestimmt. Aber ich weiß noch nicht wann. Wenn ich mal nicht mehr laufen kann, werde ich aufs Nordic Walking umsteigen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Das muss dann aber nicht mehr täglich sein.

Spüren Sie angesichts dieser Megabelastung keine gesundheitlichen Einschränkungen?

Berghoff: Wie gesagt – ich laufe streng nach Puls und achte darauf, dass er zwischen 120 und 130 liegt. Am Berg geht er auch schon mal höher, aber ich habe es gut im Griff, ihn dann wieder runterzudrücken. Kreislaufmäßig bin ich fit. Das Laufen ist das perfekte Cardiotraining. Allerdings merke ich, dass ich mich vorher und nachher mehr dehnen muss. Yoga wäre mal wieder angesagt. Das tut mir gut.

Welches ist die weiteste Strecke, die Sie je gelaufen sind, und warum nehmen Sie nicht an offiziellen Wettkämpfen teil?

Berghoff: Das Weiteste ist ein Halbmarathon gewesen, aber das ist nichts für mich. Kürzlich habe ich am Sundlauf bei Fehmarn teilgenommen und gerne auch schon mal am Mittsommernachtslauf in Dhünn. Aber das ist es dann auch. Am liebsten bin ich an der Talsperre unterwegs. Was meinen Sie, was sich da für tolle Bilder bieten, wenn morgens die Sonne aufgeht.

ZUR PERSON

FRANK BERGHOFF Der am 20. April 1963 in Remscheid geborene Augenoptikermeister ist verheiratet und hat mit Ehefrau Simone zwei Kinder – Hanna (17) und Paul (15). Er ist ein begeisterter Läufer und schnürt seit 1000 Tagen täglich die Laufschuhe. Ein weiteres großes Hobby ist das Kitesurfen. Der Geschäftsmann hat schon mehrfach an Weltcuprennen teilgenommen.