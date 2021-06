Der SV 09/35 zahlt weiterhin eine Menge Lehrgeld

In der Landesliga ist der Aufsteiger in Hiesfeld eine Stunde lang gleichwertig. Dann kommt er unter die Räder.

Von Andreas Dach

Wo ist nur die Aufstiegseuphorie geblieben? Nach der 0:4 (0:0)-Niederlage beim TV Jahn Hiesfeld waren die Köpfe bei den Fußballern des SV 09/35 Wermelskirchen unten. Weit unten. Zwei Spiele, acht Gegentreffer, kein Punkt – da darf man schon einmal sparsam aus der Wäsche schauen.

Ganz klar: Der Landesligist ist nach dem Aufstieg noch nicht in der höheren Klasse angekommen, zahlt reichlich Lehrgeld. Und so durfte man nach einem deprimierenden Ergebnis, an welches nach einer Stunde (0:0) noch kein Mensch auch nur im Ansatz denken konnte, eben mal mächtig frustriert in Richtung Bus schlendern.

Verantwortliche sind sich bei der Analyse einig

„Wir sind noch zu grün hinter den Ohren“, kommentierte Trainer Neno Postic die 90 Minuten im Dinslakener Stadtteil. Der Sportliche Leiter Kalle Fleischer drückte es ähnlich aus: „Man hat gesehen, woran es bei uns noch fehlt.“ Die Wermelskirchener machten es bis weit in die zweite Hälfte gut. Sie waren solide gestaffelt, setzten auf Konter und waren immer gefährlich. So ergab sich bis zur 60. Minute ein Chancen-Remis. Sowohl der Gastgeber als auch der SV 09/35 (Luca Postic, Nick Salpetro, Umut Demir) hätten treffen können. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte eben Demir eine Minute vor dem Führungstreffer der Hiesfelder seine Möglichkeit genutzt.

So nahm das Schicksal seinen Lauf. Ausgerechnet der bis dahin herausragende Torhüter Yannick Klüppelberg reagierte beim Linksschuss von Samba-Zauberer Alison Dos Santos (1:0, 61.) ein wenig unglücklich. Als der TV Jahn kurz danach per Foulelfmeter nachlegte (2:0, 63.), war der Fisch gegessen. „Selbst mein Gegenspieler hat gesagt, dass es kein Strafstoß war“, sagte Kapitän Nico Postic verärgert. Dieser Elfer war in der Tat höchst fragwürdig gewesen.

Aber eben auch entscheidend. Der Aufsteiger resignierte – die Körpersprache war eindeutig. Dass Hiesfeld in der 85. Minute und in der Nachspielzeit sogar noch ein für die Gäste höchst frustrierendes Resultat herausschoss, machte die Sache nicht angenehmer. „Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen“, stellte Neno Postic klar.

Ein kleiner Trost für den SV 09/35, der mit einer Serie von Auswärtsspielen in die Saison startet: Am Mittwoch hat er es nicht ganz so weit. Dann geht es „nur“ zum FCR.

SV 09/35: Klüppelberg, Wylezol (66. Karatas), Kelm, N. Postic, Soares, Kunde (65. Schneider), M. Postic, Kücüktireli, Demir (77. Rappen), L. Postic, Salpetro.