SV 09/35 schlägt den FCR im Derby

Landesliga: Wermelskirchener gewinnen verdient mit 2:0. Remscheider enttäuschen.

Von Fabian Herzog

Vorzeitige Bescherung auf der einen, Weihnachtsfrust pur auf der anderen Seite. Während der SV 09/35 Wermelskirchen durch einen hochverdienten 2:0 (1:0)-Derbysieg bester Laune einem im wahrsten Wortsinn frohen Fest entgegenblickt, herrscht beim FC Remscheid Kater- statt Feierstimmung. Zum Abschluss des Jahres gab Letzterer ein erschreckendes Bild ab und ließ sich den Schneid ohne große Gegenwehr abkaufen.

Neno Postic stellte hellseherische Fähigkeiten unter Beweis. Kurz vor dem Anpfiff sagte er: „Ich setze heute auf Pascal Schmid. Er ist genau der Richtige für so ein Derby.“ Eine knappe Viertelstunde später stand der etwas überraschend für den gesperrten Nick Salpetro Aufgebotene goldrichtig und schob nach Vorlage von Umut Demir zum 1:0 ein. Schon zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich unverdient und symptomatisch fürs gesamte Spiel. Denn Schmid war in dieser Szene schlicht gedankenschneller als Patrick Posavec, der den entscheidenden Schritt zu spät kam.

+ Die Tribüne im Eifgen war sehr ordentlich gefüllt. Die rund 250 Zuschauer sahen ein umkämpftes, aber keineswegs hochklassiges Derby. © Leon Krasniqi

Dieses Strickmuster zog sich durch die kompletten 90 Minuten. „Wir haben den Kampf nicht angenommen und völlig verdient verloren“, stellte FCR-Trainer Sahin Sezer enttäuscht, aber immer noch diplomatisch fest. Deutlichere Worte fanden da schon seine Spieler. „Das war desaströs“, sagte der für den verletzten Leo Funke („Der Oberschenkel hat zugemacht“) eingewechselte Frederik Streit, auf dessen Kappe das 2:0 (71.) ging. Eine Demir-Flanke landete auf dem Kopf des Linksverteidigers und von dort im eigenen Netz. „Ich wollte ihn ins Toraus köpfen.“

Auch Bedri Mehmeti, zur Pause wegen eines Pferdekusses ausgewechselt, sprach Klartext: „Wir spielen einfach schlecht.“ Er selbst hatte daran in Halbzeit eins nicht unerheblichen Anteil. Eine vielversprechende Überzahlsituation machte Mehmeti mit einem ungenauen Zuspiel auf Aleksandar Stanojevic zunichte (33.).

Wermelskirchener lassen noch diverse Chancen aus

Aktionen wie diese prägten den gebrauchten Nachmittag des FCR, der in Durchgang zwei froh sein musste, nicht noch höher verloren zu haben. Schon Ferat Sari (55.), Nico Postic (58.) und Demir (65.) hatten das 2:0 auf dem Fuß, später verpassten Demir (78., Latte), Sebastian Pichura (79.) und Schmid (87.) einen weiteren Treffer. „Wir haben uns den Hintern aufgerissen und uns endlich mal belohnt“, sagte Letztgenannter. Pichura, früherer FCR-Spieler und eigentlich nur noch Co-Trainer, fand: „Das war schon geil!“

Während alle Wermelskirchener nach dem Schlusspfiff im Kreis tanzten und das obligatorische „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ grölten, atmete einer ganz besonders auf: Umut Demir. Der zweifache Vorlagengeber strahlte über beide Wangen, als er sagte: „Endlich haben wir den FCR mal geschlagen.“ Demir hatte bei den beiden Niederlagen in 2019 gegen die Remscheider eine tragische Figur abgegeben. Im Kreispokalfinale (1:3) spielte er den Fehlpass vor dem Knock-Out, im Hinrundenduell hatte er zwei gute Chancen ausgelassen. „Das hat mich schon sehr gejuckt.“

Robin Hartmann wechselt vom Derbyverlierer zum -sieger

Eine Menge Genugtuung verspürte auch Neno Postic. „Nachdem die uns zwei Mal von der Schippe gesprungen sind, ist es schön, so in die Pause zu gehen“, sagte der Wermelskirchener Coach. Er kündigte zudem Winter-Neuzugänge an. Neben Robin Hartmann vom FCR sollen weitere Spieler, darunter eventuell zwei Koreaner, ins Eifgen wechseln. Postic: „Wir müssen etwas tun.“