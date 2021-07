SV 09/35 geht beim Mitaufsteiger unter

Landesliga: 0:7-Pleite in Mintard.

Von Peter Kuhlendahl

Er hat in seiner langen Karriere schon einiges erlebt. Was sich aber am Sonntagnachmittag auf dem idyllischen Sportplatz der DJK Blau-Weiß Mintard abgespielte, sorgte bei Sebastian Pichura für Fassungslosigkeit. „Das muss ich erst einmal verdauen. Als Coach, aber auch als Freund der Jungs“, meinte der Co-Trainer des SV 09/35 Wermelskirchen nach dem 0:7 (0:0)-Debakel beim Mitaufsteiger.

Mehr als 50 Minuten war zunächst alles halbwegs im Lot. „So grotesk es sich bei diesem Ergebnis auch anhört: Wir waren bis zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft“, sagte Pichura, der allerdings gleich den Finger in die allergrößte Wunde seiner Schützlinge legen musste: Erneut vergaben die Gäste Torchance um Torchance.

Nach 53 Minuten brechen alle Dämme

Dies war bei den Gastgebern zunächst ähnlich. Doch als Pierre Hirtz in der 53. Minute die Führung gelang, platzte bei Mintard der offensive Knoten, während bei den Wermelskirchenern in der Defensive alle Dämme brachen. Die Köpfe der Gästespieler gingen sofort nach unten, und innerhalb von sieben Minuten lagen die Hausherren mit 3:0 in Front (55./60.). Eine Viertelstunde später der nächste Blackout. Innerhalb von vier Minuten fielen die nächsten drei Gegentreffer (74./76./78.). Und kurz nach dem 0:7 (88.) wurden alle durch den Schlusspfiff endlich erlöst.

SV 09/35: Klüppelberg, Wylezol (76. Schmid), Kelm, N. Postic, Soares, L. Postic, Schneider (25. Salpetro), M. Postic, Kücüktireli, Demir (65. Sari), Kunde.