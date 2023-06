09/35 startet launig in die Vorbereitung

Der Wermelskirchener Fußball-Landesligist hat das Training aufgenommen.

Wermelskirchen. Die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden. Das gilt auch – oder besonders? – im Sport. Und selbst wenn seit dem Ende der sonst so starken Saison und der sechsten Niederlage in Folge (3:5 gegen BW Mintard) gerade einmal 40 Tage vergangen waren, herrschte am Freitagabend im Dönges-Eifgen-Stadion eitel Sonnenschein. Was eben nicht nur an perfekten äußeren Bedingungen lag. Beim Trainingsauftakt des SV 09/35 Wermelskirchen wurde schon auffällig viel geflachst, gescherzt und gelacht.

+ Zwei mobile Saunen von „Sunshine Burner Eventservice“ standen Spielern und Trainern über das gesamte Wochenende zur Verfügung. © Fabian Herzog

Die Vorfreude auf die neue Spielzeit scheint groß zu sein. Auch wenn Trainer Sebastian Pichura sagt: „Die Saison wird brutal.“ Damit spielt er in erster Linie auf die Herausforderung einer 20er-Liga hin, aus der wohl „vier bis sechs Mannschaften“ absteigen werden, wie Abteilungsleiter Kai Socha durch ein Gespräch mit Staffelleiter Thomas Klingen in Erfahrung gebracht hat. Eben abhängig davon, was in der Regionalliga so passiert.

Zehn Zugänge – aber nach bewährtem Muster

Doch die Wermelskirchener gehen diese Hürde zuversichtlich an. Das Vertrauen in die eigene Qualität ist mittlerweile groß. Weil man bewiesen hat, dass trotz geringerer finanzieller Möglichkeiten einiges möglich ist und es sich auszahlt, auf Talente der Region zu bauen. Wie auf Leo Fronia, Eray Yigiter und Co., die vergangene Saison so klasse eingeschlagen haben. Diesen Weg geht der SV 09/35 weiter. Von den bislang feststehenden zehn Neuzugängen kommt keiner aus einer höheren Liga.

+ Sebastian Pichura, Co-Trainer „Pille“ Frohn und Torwarttrainer Martin Schoberth (v.l.) bilden das neue Coachingteam. © Fabian Herzog

Einmal mehr sorgen diese für einen mittelschweren Umbruch im Eifgen. Und treiben Co-Trainer „Pille“ Frohn die Schweißtropfen auf die Stirn. „Ich kann mir so schlecht Namen merken“, sagt er lächelnd. Da helfen wir doch gerne. Beim Trainingsauftakt am Freitagabend präsentierten sich Jeremie Kuelo (Bayer Wuppertal), Hannes Barth (Dabringhauser TV), Nick Salpetro, Fynn Schlamm, Asaad Waher Omar, Kevin Kilter (alle SSV Bergisch Born), Yves-David Tshala (TSV Ronsdorf) und Samuel Derkum (FSV Vohwinkel) erstmals. Abdul Avan (SC Ayyildiz) und Maurice Okicic (SC Reusrath) waren wie Luca Lilliu, Emre Circir, Umut Demir, Frederik Streit, Alex Kelm und Maxim Vlasiuc vom bisherigen Kader verhindert. Dazu kamen die Testspieler Fatih Mercan (Sohn von Ayhan Aldemir), Kenan Dönmez (beide Bayer Wuppertal) und Maxim Panicz (SC Reusrath, A-Jugend), von denen sich vor allem Dönmez aufdrängte. „Der“, sagte Pichura, „hat Potenzial.“

„Ich bin gespannt, wer das Rennen im Tor machen wird.“

Komplett neu besetzt ist die Torhüterposition. Mit Barth, Kilter und Okicic liefern sich gleich drei junge Zugänge ein Duell um die Nummer eins. Pichura ist von deren Qualität begeistert: „Ich halte von allen dreien sehr viel und bin gespannt, wer das Rennen macht.“ Genau im Auge hält dies deren Vorgänger: Martin Schoberth hat den Platz zwischen den Pfosten geräumt und den Part des Torwarttrainers übernommen.

Ansonsten ändert sich bei den Wermelskirchenern nicht viel. Umut Demir bleibt Kapitän, was für Pichura eine logische Folge ist: „Er hat es in seinem ersten Jahr sehr gut gemacht.“ Auch ein solch schweißtreibendes Trainingslager zum Auftakt inklusive einer Einheit im Fitnessstudio Clever fit hatte es vor einem Jahr auch schon gegeben. Nur die Stimmung im Team ist eben vielleicht noch mal einen Tick besser.

+ Immer wieder kam während des Trainingslagers auch der Ball ins Spiel. Aber eher sporadisch. © Fabian Herzog

Flutlicht

Die Verantwortlichen des SV 09/35 arbeiten unter Hochdruck daran, die Rahmenbedingungen im Eifgen zu verbessern. So wurden die Kabine schon renoviert. Ein weiterer wichtiger Schritt ist eine neue Flutlichtanlage, die mit Unterstützung der Stadt in naher Zukunft installiert werden soll.